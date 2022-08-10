陳蕾新歌《下流社會》MV做打女親身上陣　歌詞尖銳唱出社畜慘況

向來喜歡作新嘗試的陳蕾終於在日前發佈了今年的第二首作品《下流社會》，MV中陳蕾更初嘗打女滋味，化身「黑寡婦」報復職場欺凌，以暴力美學的畫面及瘋狂的嘶叫唱出社畜的心聲。

陳蕾終於推出今年的第二首作品《下流社會》。（IG圖片）

今次陳蕾與合作無間的Mike Orange合作，在既有風格之中尋求突破。在電結他及鼓聲的配合下，加上Heavy metal式的嘶叫，完全唱出了「人本應可貴」的訊息。精準尖銳的詞由陳蕾親自操刀，靈感取自日本社會學家三浦展於2006年出版的同名作，書中分析了M型社會的出現，導致公平競爭的機會越來越少，貧富懸殊愈漸嚴重。

陳蕾在《下流社會》MV中化身黑寡婦，做打女親身上陣。

詞中帶出既然社會由不同的人互相交纏而組成， 人們何必追求一樣的理想、一樣的價值？但現實是總有些人喜歡批判與否定他人，在某些人眼中 「崇尚自由」等於不安於現狀， 「忠於自己」等於自私自利， 「追夢」等於不設實際， 「無力感」等於捱不到苦， 「年輕」等於廢。而在「下流」漂泊無援之時， 大家要記著可以無能為力， 但必須竭盡全力。

陳蕾操刀的歌詞尖銳唱出社畜的心聲。（MV畫面）

為了MV中的動作場面，陳蕾特別做Gym及進行武打訓練作準備。

另外，陳蕾在MV中以化身「黑寡婦」屠殺刻薄的同事及上司，報復職場欺凌。為了MV中的動作場面，陳蕾特別做Gym及進行武打訓練作準備。雖然拍攝當日有替身，但陳蕾仍堅持親身上陣，更笑言若然今次MV反應好，日後的MV就算是情歌都會加入五大元素。

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