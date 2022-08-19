專訪｜下周孖王嘉儀開騷　陳柏宇最想唱自己寫的歌：但啲人唔鍾意

陳柏宇（Jason）和王嘉儀（Sophy）兩人無論是外形還是音樂風格都相當懸殊，看似毫無交集的兩人將於月尾一同舉行《“我是現場”音樂會005 陳柏宇 x 王嘉儀》音樂會，兩人不約而同坦言能夠合作都是緣分，又互相笠高帽：「我覺得Jason唱live好犀利，我對live有一定嘅要求，同唱歌勁嘅嘢人一齊合作會有所提升！」



陳柏宇和王嘉儀第一次合作，就是一同開音樂會。（陳順禎 攝）

Jason透露，大家將會各自準備自己的歌單，預計合共會唱20至30首歌，但由於兩人並沒有一起推出合唱歌，會否在音樂會上合唱其他歌手的作品，Jason笑言在編曲上一定要下很多誠意：「將人哋嘅歌係好好玩嘅，但要視乎有幾多時間準備，如果例如IG live當唱K咁，但擺上枱賣飛，尤其編曲方面，就一定要有更加多嘅誠意喺rearrangement方面，唔可以就咁放MMO（伴奏）唱一次。」

訪問當日是兩人初次見面，Sophy已被幽默感爆棚的Jason帶領之下很快變得熟絡，她又笑稱很喜歡與人交流，Jason即自己讚自己：「咁咪啱囉你遇到我，恭喜你啊！」（陳順禎 攝）

Sophy坦言希望可以嘗試更加多不同的東西，演唱他人的作品比唱自己的歌更有挑戰性：「我做開製作，可能會有好多人覺得我有既定嘅曲風，我好想嘗試唔同嘅嘢，所以唱其他人嘅歌會更加考驗我點去用另一個角度去演繹曲同詞，觀眾入嚟聽就係想聽你點樣去唱出自己嘅風格！」

Sophy很想挑戰自己的極限。（陳順禎 攝）

近年開始正式學習唱歌的Jason，在近來的幾首作品中憑着更成熟的演唱方式令人聽完眼前一亮，Sophy更坦言好想向他學習。然而，他認為並非有一套既定的技巧才叫好聽：「學習唔係聽貼士，而係練習嘅過程，但係唱歌選擇用嘅聲音係一個藝術嘅表演，係唔係下下都好想都想用啱嘅方法去vocalize個音（發聲）？你要犧牲art（藝術）定technique（技巧），要平衡就係個人嘅選擇。」

Jason希望有更加多機會演唱自己寫的作品給大家聽。（陳順禎 攝）

距離上次紅館演唱會只得八個月的時間，Jason坦言希望能夠在今次的音樂會上展現出不一樣的自己，亦希望可以有更多唱side tracks的機會：「（《逸後》嗰啲）我直頭唔想唱啦嗰啲！好多好多side tracks都好想唱，我自己寫嘅歌居多，我大部份都好鍾意，但係啲人唔鍾意聽，啲本身唔係一啲好hit嘅歌。」Jason出道至今，參與過《讓子彈飛》、《繭》、《Baby Don't Cry》、《航拍》、《木馬小盒》及《本能寺》等17首歌的創作。

Jason坦言雖然有時會唱某些歌曲唱到悶，但每次站上台唱都會有不同的感受。（陳順禎 攝）

他笑言明白有不少觀眾特意買飛進場，就是希望聽到自己唱一些hit歌，因此即使自己唱到悶亦不會不開心：「有啲歌我真係唔鍾意唱，我唔講係咩歌啦，但到我企喺台上面唱嘅時候，又係另一種感覺，喺台上面唱緊嘅時候係有另一種enjoyable（好享受）嘅成份喺入面，即使我本身唔鍾意首歌，唱嘅時候已經好過癮！」Sophy則笑言自己完全沒有Jason的煩惱：「出道至今我所有歌都係自己寫嘅，我反而覺得自己唔夠機會，所以我全部都要唱！」

Sophy表示現時的自己與12年前參加《超級巨聲》時期的自己變了很多，當時的自己為了比賽專揀很難的歌曲，現時則重視藝術多於技巧。（陳順禎 攝）

現時不少觀眾對歌手們開騷的嘉賓名單總是有種執著，甚至跟住開騷前所流出的嘉賓名單「求飛」，就連傳媒都將每場重點放在嘉賓是誰身上。不過，今次音樂會則只有Jason和Sophy兩位主角，不會有喧賓奪主的情況出現，Jason坦言根本就不應該有重視嘉賓多過主場歌手的風氣出現：「直頭錯啦！嘉賓係可以幫到手買飛，但係就唔健康囉，你睇嘉賓定睇個主場歌手先？」他又以「大婆」和「二奶」作例子來比喻：「所以啲人咪偷食囉，屋企嗰個永遠唔夠好，你明唔明呀？」

Jason和Sophy於音樂會前推出新歌。（陳順禎 攝）

另外，兩人亦宣布在音樂會前各自推出新歌，Sophy日前推出加盟幻・國文化後的第一首派台歌《自然變態》，而陳柏宇的新作品《命盡頭》亦將於本周五（8月19日）正式面世，預料兩人會在音樂會中演唱新歌，令人期待。

陳柏宇和王嘉儀將於本月27日舉行《我是現場》音樂會。

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