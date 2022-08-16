王嘉儀簽新公司首支新歌《自然變態》　MV挑戰自我擁抱不正常世態

近年一直以獨⽴歌⼿闖樂壇的王嘉儀（Sophy）於去年加盟幻・國文化，終於推出首支派台歌《自然變態》。Sophy為隆重其事，於疫情期間特地飛往台灣錄製，MV中她更首度嘗試跳舞，教人眼前一亮。

Sophy邀請到周耀輝操刀填詞。

在《自然變態》中，Sophy親自操刀譜寫旋律，而歌詞則找來過去曾合作的周耀輝，這次是二人繼大館《留念》音樂製作計劃後再度合作。得到殿堂級詞人加持，Sophy坦言十分鍾愛耀輝的意念，她說：「耀輝用一個宏觀角度講何謂『變態』，好喜歡佢呢個從『變』講到『變態』嘅概念。其實好多我哋視為唔正常甚或變態嘅事情，又或者變幻本身呢件事，都係自然嘅一部份，擁抱呢啲變幻、唔正常，或者係社會覺得變態嘅事情，係一種好有力量同解放嘅心情。」

今次Sophy交出了帶有Disco及House元素的輕快舞曲作品，與耀輝的詞相配合，份外流暢，Sophy很希望讓大家聽歌時都可以跟她有一樣的感覺，可以爽一下！Sophy說：「我哋身處喺變幻不安嘅時代、環境，希望《自然變態》可以俾到一種好自由、好爽嘅感覺俾大家嘅同時，也可以帶到力量俾大家。」

Sophy表示希望《自然變態》可以給樂迷帶來自由的感覺。

Sophy希望大家能擁抱不正常世態。

疫情期間推出新歌，Sophy選擇飛到台灣錄音製作，好學不倦的她希望從中吸收更多，她說：「可以喺疫情之下去台灣錄音係一件非常幸福嘅事情，基本上都冇唔方便，始終可以喺台灣同唔同音樂人合作，喺佢哋身上學到好多唔同東西，同埋擴濶我嘅視嘢，返嚟再同香港嘅音樂人合作，令今次專輯更多元化，秉承我自己做音樂嘅精神。」

MV方面，今次Sophy找來一班她形容為「古靈精怪」的朋友參與其中，更說：「有一種大家都係自然變態，同屬一個秘密地下組織嘅感覺。」因為有這班朋友一同拍攝MV，Sophy也盡情釋放自己，透過跳舞表達自己的內在情緒，她說：「因為始終係一首舞曲，所以將自己以前從未展現過嘅面向俾大家睇。其實每一次做新Project都希望挑戰自己，而隨住〈自然變態〉嘅音樂郁動我嘅身體，都係一件自然不過嘅事情，希望大家會有新鮮感，會覺得我郁得夠自然夠好睇。」除了跳舞，不懂駕駛的Sophy更要在MV中「飛車」！Sophy笑說：「場景同歌曲係非常吻合，但本人係冇揸車，係幾需要豁出去同埋有膽量去做嘅嘗試，不過最緊要拍出嚟好睇同進入到呢首歌嘅音樂世界。」

Sophy將跟陳柏宇舉行音樂會。

除了忙於新歌宣傳，Sophy亦全情投入月尾《FWD 富衛保險呈獻「我是現場」音樂會005 陳柏宇 x 王嘉儀》的綵排。對於今次與陳柏宇（Jason）於音樂上的交流，Sophy也十分期待，更透露道：「同Jason及團隊都有好多唔同諗法，當中特別加插咗合唱環節，有啲本身係合唱歌，亦有一啲係其他歌手嘅獨唱作品改做合唱，係專程為今次《我是現場005》重新編曲，期間限定只此當晚，我自己都十分期待呢！」