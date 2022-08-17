ONE PROMISE憑新歌寄意向家人道歉　邀張松枝飾演MV主角父親

樂隊ONE RPOMISE日前推出全新派台作品《I'm Sorry》，歌曲靈感來自低音結他手Sora與家人的故事。原來Sora有一段時間跟家人的關係很差，希望藉著這首歌，讓最難說出來的一句「I’m Sorry 」用音樂表達出來。新歌繼續由ONE RPOMISE作曲編曲，歌詞及Rap詞分別由T-Rexx和Anton@ONE PROMISE填寫，並由Joey Tang 及周錫漢監製。

ONE RPOMISE日前推出全新派台作品《I'm Sorry》。

問到錄製歌曲時有何困難，文廸說：「因為Anton的Rap詞相當密集，所以在Rap和唱的速度方面用了不少時間調節，應該算是我們第一次不停改變歌曲的速度。」今次MV拍攝團隊特別邀請到，資深演員張松枝飾演男主角父親一角，以故事形式呈現歌曲大意，內容講述父子間種種相處矛盾而疏離的關係。

今次ONE PROMISE邀請到張松枝飾演男主角父親一角。

MV中的男主角從小到大終日看見父親只懂躺家大醉，兩人之間的溝通方式不是吵架就是動武，直到兒子長大成年父親離世後，重回昔日家中始發現，原來沒有好好地跟了解關心身邊至親，終於醒覺發現後悔不而。ONE PROMISE 成員Sora表示 :「真實生活沒有時光機可倒轉時光回到過去，而今次MV就可以帶給我們一些安慰，彌補現實遺憾。」