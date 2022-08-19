林家謙演唱會 ｜粉絲浴袍打扮支持偶像：佢靜靜地坐喺度唱歌就OK

阿花及阿蕉一早到場買紀念品。

歌手林家謙（Terence）今晚（19日）開展一連6場的《林家謙 Sunmer Blues 2022》紅館騷。8點15分開騷，約7時許已有大批粉絲等候開場及排長龍購買演唱會紀念品，到7點11分大會已截龍。

阿花及阿蕉為林家謙悉心打扮。(邱愛琳攝)

阿花及阿蕉表示想配合演唱會主題「Summer Blues」、「夏之風物詩」主題才穿上浴袍打扮。兩人是擁有逾4000粉絲的網上群組管理員，甫收工便趕往紅館支持偶像。阿蕉表示未趕及買應援物，「但入到場已經好開心。」他坦言之前曾有些少擔心無法開騷，但可以開騷就好滿足，最緊要「安全至上」，「佢靜靜坐喺度唱歌就Ok㗎啦，我哋都好接受，唔使搞咁多花臣，喃嘸就Ok。」他又諗認為意外發生後各方回應可以「做得再好啲」，「始終安全嘅嘢都要Check好啲，咁觀眾睇得開心，嘉賓又放心。」



另一位陳先生明晚入場，今日約5點到紅館購買紀念品，花費了約4位數字，「幾乎所有都買晒㗎啦！」「我地係睇聽佢唱歌唔係睇佢跳舞，唱就好，唔好跳咁高。」談及近日Mirror演唱會意外，陳先生認為MakerVille、政府各方都有責任，「搞嗰個都要睇緊啲，睇嗰個都要睇㗎嘛，而家出咗事就要卸膊。」