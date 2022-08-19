林家謙演唱會｜頭場嘉賓有JNYBeatz、JW王灝兒　台上舌戰Serrini

歌手林家謙（Terence）今晚（19日）開展一連6場的《林家謙 Sunmer Blues 2022》紅館騷。首場嘉賓是JW（王灝兒），兩人合唱《矛盾一生》及《自由飛翔》，JW期間笑問：「林家謙靚唔靚仔呀？」 唱完後沒有多作交流便下台。

而第二位嘉賓則是JNYBeatz（楊駿），林家謙脫下眼鏡，換上一身黑白色隨性打扮，合唱《靈魂出竅練習曲》，多位舞蹈員在旁伴舞，期間JNYBeatz又大聲稱讚：「林家謙好靚仔呀！」隨後林家謙表演跳唱，在場粉絲驚呼：「林家謙跳舞呀！」

JNYBeatz讚林家謙靚仔。（葉志明攝）

及後Serrini（梁嘉茵）出場，兩人合唱《Don’t Text Him》及《樹木真美》。唱畢後他們在台上繼續鬥嘴，Serrini笑言好開心感動見到林家謙開騷，「但見到佢就……」面露難色令粉絲爆笑。此外，Serrini形容林家謙個性「木獨」，「佢面對一個情緒好困擾嘅女人，佢會『哦，OK』，令好多妹妹仔有好多遐想，覺得佢好關心我呀！」令林家謙哭笑不得。

另外，Serrini又指林家謙「排除萬難」才可開騷，「我仲好驚開演唱會啲咩機關、你想要嘅嘢冇晒，你要企喺度唱。」林家謙答道：「都真係冇晒㗎啦！」聊完天後，林家謙攙扶Serrini上樓梯合唱《長期浪漫》。