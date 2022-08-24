樂壇核數師｜姜濤憑主題曲打破MC壟斷局面　BLACKPINK新歌氣勢勁

縱觀5大音樂串流平台，過去兩周最多人聽的廣東歌是MC張天賦的新歌《老派約會之必要》，而MC與洪嘉豪因即將於下月開騷而推出新專輯《Frenemy》的關係，有多首歌曲都成功打入串流平台的Top 10位置。不過來到本周走勢突變，MC的風頭被姜濤及BLACKPINK蓋過了。



由姜濤和柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》如期在8月上映，可說是陪伴鏡粉度過這段等待的時間。（劇照）

由於MIRROR的紅館演唱會上月底發生嚴重舞台意外震驚娛樂圈，舞台巨型屏幕突然掉下導致多名舞蹈員受傷，情況最為嚴重的阿Mo（李啟言）仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，而MakerVille就宣布MIRROR將會休團兩個月。在這段艱難的時間，姜濤和柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》如期於本月上映，陪伴鏡粉度過這段等待的時間。

電影主題曲《風雨不改》由姜濤主唱。（劇照）

由姜濤主唱的主題曲《風雨不改》於日前正式派台，短短一周便登上了5大音樂串流平台的Top 10位置。在Spotify的香港Top 50中登上第二位，值得留意的是，頭十位當中有5首都是姜濤的歌曲，除了《風雨不改》還有《作品的說話》、《鏡中鏡》、《Dear My Friend,》及《Master Class》。相信是新戲上映帶挈了姜濤的歌曲同時上榜，而歌曲《風雨不改》亦唱出了MIRROR與鏡粉的約定，讓粉絲得到一絲慰藉。

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另外，相隔兩年再推出新歌《Pink Venom》的BLACKPINK人氣亦一時無兩，除了力壓姜濤的新歌《風雨不改》，更火速登上了Apple Music全球Top 100中的第18位，展現了K-POP女團的魅力。

相隔兩年BLACKPINK終於推出新歌《Pink Venom》。（IG圖片）

《Pink Venom》火速登上了Apple Music全球Top 100中的第18位。（Apple Music截圖）

BLACKPINK新歌《Pink Venom》MV於19日首播，短短5日已累計了1.6億點擊。四人在新歌MV中換上四套服裝，全新造型及風格非常亮眼，更大曬超強舞技，而MV中華麗的場景和造型驚艷一眾樂迷，對粉絲來說絕對是視聽享受。

《Pink Venom》MV短短5日已累計了1.6億點擊。（MV截圖）

四人換上全新風格的造型。（MV截圖）

MV中最後的豪華水中群舞畫面是全實景拍攝。（MV截圖）

整個MV的所有場景，無論四人分別的出場背景，還是Jennie與Lisa雙人Rap的場面，都是全實景拍攝。而MV中最後的豪華水中群舞畫面，完全沒有使用綠幕進行拍攝，跳舞時濺起的水花及四周的花草樹木都是直接搭出一座真的花園出來進行拍攝。另外，BLACKPINK官方YouTube亦公開了MV的拍攝花絮，有興趣的樂迷不妨看一看。

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