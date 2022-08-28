林家謙演唱會｜帶愛犬繞場數周　與林宥嘉隔空合唱《壞與更壞》

林家謙《SUMMER BLUES演唱會》紅館騷昨晚（27日）來到第六場，先是請來「林家犬」陪著他繞場多周唱歌，其後再有好友Tyson Yoshi、Serrini及岑寧兒現身，壓軸更來個大炸彈越洋連線林宥嘉，一眾觀眾帶著幸福快樂的回憶離座。

林家謙與「林家犬」Waffle。

「林家犬」Waffle當嘉賓，與家謙一同唱《doodoodoo》，Waffle可愛活潑，連狗狗都有明星風範，觀眾一見牠出現，興奮叫裂紅館，Waffle竟然一點也不怯場，淡淡定跟著主人一起邊唱邊跳，可愛度爆燈。

緊接好友Tyson Yoshi也出現當嘉賓，與Serrini一同出現唱了《Something》及《If I die tonight》。Serrini搞笑地叫Tyson為她報仇，齊齊去除家謙衫，又爆Tyson Yoshi很喜歡家謙，令他萬分尷尬，引爆全場笑彈。

沒想到最後，家謙還有壓軸大禮，越洋請來林宥嘉現場連線直播當嘉賓，觀眾驚喜萬分，歡呼不斷。林宥嘉於連線中出現，現場驚爆歡呼及掌聲，宥嘉用廣東話跟大家打招呼，「 Hello， 香港朋友你哋好！ 我係林宥嘉！ 依家係live ，唔係錄影 ！」觀眾不斷拍掌及叫好，宥嘉 : 「 好耐冇講廣東話....但係我好開心聽到你哋嘅歡呼聲！好開心，林家謙你邀請我做嘉賓，我沒飛過來，我第一次用這樣方法當嘉賓， 感受不到現場如何，希望導演組會拍給我看，我很期待現場是什麼感覺。 」

林宥嘉驚喜現身。

林家謙感謝對方能夠擔任自己的演唱會嘉賓: 「非常感謝你，我很榮幸邀請到你當嘉賓，你在我音樂生涯上是很重要的一位，所以我很想邀請到你。你知道嗎？今天是我演唱會第二次加場，我加場、宥嘉場！所以很開心啊。」而宥嘉有大讚林家謙溫柔：「我哋要好溫柔咁生活，去做所有嘅嘢，家謙你第一次開演唱會，開七場啊！很棒！現場可能有觀眾朋友不知我係邊位，我叫林宥嘉喎。」語畢全場掌聲雷動及歡呼。

兩人隔空合唱《壞與更壞》。

林宥嘉跟林家謙合唱了《壞與更壞》及《飛》，宥嘉表示《壞與更壞》是他與家謙合作上一首很重要的歌，沒想到家謙的作品可以讓他的第一首廣東歌有這麼多人喜歡。家謙為他現場彈琴伴奏一起合唱。合唱《飛》時，宥嘉就說：「這是另外一首家謙寫給我的很重要的作品。這歌非常之鼓勵人心，我相信今天在場很多觀眾朋友，也許年紀更輕的， 很多時侯，不是年紀輕才需要勇氣去面對未知。不管幾歲，都需要勇氣去面對未知。在座每個人，包括我，家謙，每個人都有不同工作，什至有人還未找到工作， 每個人擁抱的天空都是不一樣，要知道自己的珍貴，而且當你面對未知天空時侯，希望你有勇氣。 」宥嘉唱完之後，在觀眾歡呼聲中再說：「這一兩年世界有很多變化，其實這個世界一直都在變化，如果明年有一個變化是我要去紅館開演唱會，邀請大家，多謝大家。」