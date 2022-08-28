林家謙演唱會｜鄧小巧回港勁波折滯留機場48小時：千辛萬苦

原身處加拿大的歌手鄧小巧幸運趕回香港擔任林家今晚（28日）尾場嘉賓，她戴上口罩演唱，又與林家謙隔空擁抱。鄧小巧透露回港過程非常波折，她形容為「千辛萬苦」。本身處加拿大的她坦言本以為無緣出席出騷，但後來隔離政策改至「3+4」，小巧指：「23號朝早醒咗，有歌迷Inbox我，話改咗啦喎！咁即刻買機票，做好多PCR，趕去機場啦，點知攞極都攞唔到個QR Code上機喎！咁我就見住班機飛走，咁我27號尾場，一定要24號嗰日返到香港，先可以27號出場，咁馬鞍就嚟咗啦！咁之後班機不斷Delay，喺機場一共48個鐘，先終於返到嚟，今日我做埋個Test先確定可以上舞台。」

鄧小巧淚灑舞台。（葉志明 攝）

林家謙亦眼濕濕說道：「有你出現係好圓滿，將最好嘅旋律都畀你，有你先圓滿。」鄧小巧淚灑舞台，問道：「有冇紙巾呀？」林家謙即紳士地為鄧小巧遞上紙巾。

林家謙為鄧小巧遞紙巾。（葉志明攝）

林家謙尾場 ｜鄧小巧趕及「出關」做嘉賓 性感低胸唱歌隔空擁抱

另外，連續擔任林家謙七場嘉賓的JYBeatz（楊駿）來到尾場特別興奮，更與林家謙台上拖手相擁及自拍；JYBeatz高呼：「見咗咁多日，真係好唔捨得呀！」林家謙冷靜笑道：「聽日再嚟囉！」

連續擔任林家謙七場嘉賓的JYBeatz（楊駿）來到尾場特別興奮