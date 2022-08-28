林家謙演唱會｜遭Tyson Yoshi公主抱　爆有26吋腰被剝衫

擔任7場演唱會嘉賓的Serrini（梁嘉茵）再與林家謙有爆笑互動。Serrini以一身教師眼鏡Look亮相，更手持間尺稱要打林家謙手。Serrini投訴開騷前林家謙用手拍門打斷其冥想，林家謙笑道：「你明明屙緊屎㗎喎！」令一向反應快的Serrini都語塞。

Serrini（梁嘉茵）再與林家謙有爆笑互動。（葉志明攝）

Serrini稱林家謙昨晚（27日）在忍笑比賽輸了，要求以後自己出派台歌時林家謙要幫手宣傳，林家謙稱：「收返你120%行政費。」

隨後Tyson Yoshi（程浚彥）出場，Serrini指林家謙為紅館騷努力健身，「佢吹噓自己有26吋腰，仲有6嚿腹肌。」Tyson Yoshi更與Serrini「夾攻」林家謙，作勢要剝林家謙衫：另外Tyson Yoshi玩到興奮地「公主抱」起林家謙，玩到連前奏響起都渾然不覺，更要急忙放下林家謙取咪正經唱歌。

Tyson Yoshi公主抱林家謙。（葉志明 攝）

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岑寧兒（Yoyo）再度出場，Yoyo指她和林家謙均個性內向，明白他開騷每日見人的辛苦，更指林家謙粉絲好幸福，又感謝林家謙，林家謙直言：「感謝香港有岑寧兒呢個歌手。」岑寧兒笑指：「一唔講嘢，一講就咁識講嘢嘅。」最後兩人感動相擁。

Serrini及Tyson Yoshi「圍攻」林家謙。（葉志明 攝）