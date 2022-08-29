VMA2022｜Taylor Swift水晶透視裙超性感　Måneskin主音露股搶鏡

年度樂壇盛事「2022 MTV VMA音樂大獎」（MTV VMA 2022）於香港時間今早（29/8）在美國新澤西州Prudential Center舉行，今年參與頒獎典禮的歌手星光熠熠，就連久未露面Fergie及殿堂級樂隊Red Hot Chili Peppers都有亮相。一眾女歌手都紛紛以超性感造型在紅地毯爭妍鬥麗，不過仍然不夠一位樂隊男主音搶鏡！



Taylor Swift

現年32歲的Taylor Swift出道多年，是樂壇頒獎典禮的常客，每次都會以穩陣造型亮相。今次Taylor就穿上了水晶透視性感晚裝大騷超模級身材，配上全身閃亮的珠寶，非常有20年代Flapper Girls的味道，輕易成為焦點。Taylor亦憑十分鐘版本的《All Too Well》獲頒「年度音樂錄影帶」大獎，還有「最佳導演」及「最佳長篇音樂錄影帶」成為大贏家。

Anitta

巴西歌手Anitta以Schiaparelli 2022秋冬高訂晚裝亮相，酒紅色顯得高貴優雅，而左胸就特別以鏤空的心臟設計遮掩上圍，性感得來帶有超現實主義的風格。在表演環節，Anitta換上紅色透視貼身連身造型，更與男舞蹈員跳辣身舞，看得現場觀眾熱血沸騰。

Becky G

美國女歌手Becky G以一襲教堂窗花設計的貼身晚裝現身，配上黑髮及紅唇，感覺冷艷又熱情。另外，晚裝的特別之處就是兩旁都特別加入鏤空設計，將Becky G的美好身材表露無遺。

Red Hot Chili Peppers

美國殿堂級樂隊Red Hot Chili Peppers亦有出席頒獎典禮，三人穿上顏色鮮艷及花紋的西裝。當RHCP演出時，台下的觀眾及歌手都站起來歡呼鼓掌，更迅速成為Twitter熱搜。

Lizzo

向來喜歡以大膽獨特風格示人的Lizzo，就穿上Jean Paul Gaultier 2022春夏高級訂製禮服梁上，不過有大批網民卻嘲笑Lizzo的造型像垃圾膠袋。

Måneskin

意大利流搖滾樂隊Måneskin四人均穿上Gucci的黑色及銀色華麗造型亮相，充分展現出熱情奔放的風格，女低音結他手Victoria de Angelis左胸僅以銀色乳貼遮著敏感部位。另外，Måneskin演出時，主音Damiano David以半裸超性感裝束上台，更露出臀部，比起在場的女歌手還要性感，成功搶去全場焦點。

Fergie

現年47歲的Fergie已經多年沒有出席公開活動，更與Jack Harlow同台演出其2006年推出的大熱歌《Glamorous》，掀起全場高潮，連Taylor Swift在台下都忍不住歡呼。Fergie再次亮相頒獎典禮引起觀眾及網民熱烈討論，更大讚她身材超Fit而皮膚亦保養得很好，完全不似47歲。

點擊下圖看更多歌手的性感造型：