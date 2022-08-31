樂壇核數師｜BLACKPINK新歌同3首流行曲撞旋律　係取樣定抄襲？

樂壇的大熱作品或當紅的歌手時時刻刻牽動著音樂流行趨勢，今年因韓國男女團的興起，令K-POP成為全球爆紅的音樂類別。BLACKPINK相隔兩年再度推出新作《Pink Venom》，MV推出不足兩周已經超越了2億點擊，更登上Spotify Global的第二位，可惜竟惹來抄襲風波。

BLACKPINK的新作《Pink Venom》陷入抄襲風波。（BLACKPINK官方網頁）

BLACKPINK《Pink Venom》登上Spotify Global的第二位。（Spotify Charts網頁截圖）

BLACKPINK推出新歌《Pink Venom》後即轟動全球，四人更於香港時間昨日（29日）早上出席年度樂壇盛事「2022 MTV音樂錄影帶頒獎禮」（MTV VMA 2022），除了幾包BTS奪得「最佳元宇宙表演」大獎，成員Lisa亦勇奪「最佳K-POP大獎」。

BLACKPINK首次參與VMA頒獎典禮。（Getty Images）

不過有外國YouTuber兼音樂人Jarred Jermaine在Instagram上載了片段，將BLACKPINK的《Pink Venom》跟三首分別在90及00年代爆紅的歌曲，包括The Notorious B.I.G.的《Kick in the Door》、Rihanna的出道作《Pon De Replay》及50 Cent的《P.I.M.P》進行對比，竟然發現無論節奏或歌詞都幾乎一樣，而惹來抄襲之嫌。

外國YouTuber兼音樂人Jarred Jermaine在Instagram上載了片段，將BLACKPINK的《Pink Venom》跟三首分別在90及00年代爆紅的歌曲進行對比。（IG/@itsjmaine）

由於部分歌曲節奏及旋律都與以上三首歌非常相似，引起大批外國網民留言。有樂迷表示初初聽到《Pink Venom》的歌曲時覺得有著熟悉的感覺，沒想到相似的歌曲早於很久以前已經聽過，更有人直指：「這根本就是抄襲」、「音樂再沒有原創這回事」。

不過現今樂壇有不少聽歌時，都會覺得似曾相識，但撇除抄襲，其實可能是「取樣」（Sampling），那麼抄襲與取樣的分別究竟在那？

「取樣」（Sampling）是指音樂人在作曲時，將某一首歌曲中的一段旋律或節奏放在自己的歌曲中重新製作或編曲，好讓自己的歌曲更和諧或者挺起上來更加豐富，有時候更會取樣多首歌曲。可能很多人都會認為「取樣」是抄襲，更加不算是原創音樂，又或者以聲稱致敬的方式來讓歌曲更加多人聽。

不過這並不是BLACKPINK首次陷入抄襲風波，本月初BLACKPINK與手機遊戲《PUBG Mobile》合作，推出特別單曲《Ready For Love》及辦了虛擬演唱會《THE VIRTUAL》時，MV被指抄襲另一韓國女團aespa。由於相似度極高，引起雙方粉絲的網絡罵戰。

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