小肥開騷獲廖子妤任個唱嘉賓力撐　韋羅莎講香港故事以NFT發售

歌手小肥即將於9月14及15日假旺角麥花臣場館舉行演唱會《 MODERN CLASSIC 2010-2020：「撐」小肥演唱會》，並同步推出全新專輯《Siufay Modern Classic 2010 – 2020》。為迎接出道15周年，今次小肥特別找來好戲之人廖子妤（Fish）及韋羅莎（Rosa）參與其中，憑她們悅耳的聲線，為個唱及專輯加持。

小肥即將舉行兩場演唱會。

這次小肥與陳輝陽合作推出《Siufay Modern Classic 2010 – 2020》，當中嚴選香港近十年樂壇的11首好歌，以及全新創作歌曲《廢柴》，而每首歌曲都附有獨白，細數香港這十年間的動人故事。小肥道：「我哋特別搵嚟香港作家陳慧為呢12首歌寫咗不同嘅獨白，當一氣呵成去聽，就會聽到一個屬於香港嘅故事。而呢啲獨白，分別由Rosa同埋Fish演繹，當中Rosa嘅版本，會配以不同嘅畫像，以NFT形式作推出，並會伴隨演唱會門票發售，由於每首歌嘅NFT都係限量，要儲齊一套絕不容易，但大家可以喺我嘅演唱會裡面，透過Fish嘅演出，再埋我嘅歌聲，聽到、睇到成個故事。」

小肥與陳輝陽合作推出《Siufay Modern Classic 2010 – 2020》。

Fish的出現為小肥的演唱會錦上添花，小肥自己也十分期待今次在舞台上的合作，他說：「新鮮出爐嘅金像獎最佳女配角喎！有佢嘅出現，係我嘅榮幸至真！」不過Fish則謙虛道：「今次好榮幸可以參與小肥嘅演唱會，雖然拍咗10幾年戲，但對於舞台上嘅現場表演相對缺乏經驗，所以對我來說也是相當大嘅挑戰！」那可會造成壓力？Fish表示：「好大挑戰亦都好大壓力，我係嗰種答應咗就一定要做到最好嘅人。好多謝陳輝陽先生同小肥對我嘅信任，特別陳輝陽先生給我嘅鼓勵，佢安排咗老師俾我做聲音表演嘅訓練，雖然堂數唔多，但非常有幫助。希望可以藉由小肥嘅歌聲和我嘅獨白，述說香港呢10年浮盪嘅故事。」