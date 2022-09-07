樂壇核數師｜古巨基MC兩代假音王合作　重新演繹《自我安慰》獲讚

談到古巨基，相信大家必定會想起《歡樂今宵》、《必殺技》、《愛與誠》這些唱到街知巷聞的經典歌曲。閉關兩年多專心湊仔的古巨基終於以新姿態回歸樂壇，將經典歌重新編曲，並於新一代男歌手包括MC張天賦、姜濤及Edan呂爵安合唱，效果令人驚喜，歌曲更登上本地5大音樂串流平台的Top 10位置。

閉關兩年多專心湊仔的古巨基終於以新姿態回歸樂壇。（IG圖片）

在香港樂壇打滾了28年，除了擁有代表作、奪得無數獎項，甚至衝出國際成為首個出席Billboard音樂頒獎禮的香港歌手，古巨基並沒有故步自封。久休復出的基仔積極創新，就算是唱經典歌都會以新編曲的方式去跟新世代歌手合作，希望能夠以開放的態度去讓新一代的樂迷重新認識自己。

古巨基將《自我安慰》重新編曲，更與MC合唱。（IG圖片）

繼《漂流教室》及《愛回家》，基仔再與MC張天賦合作，兩代「假音王」重新演繹《自我安慰》，歌曲更加入了《記憶棉》的前奏，非常有新鮮感。歌曲昨日推出便獲得大批樂迷激讚：「完美結合又唱出不同的感覺」、「古sir同MC把聲好夾」、「為首歌賦予了新生命」。

點擊下圖看5大音樂串流平台的Top 10：

+ 1

可能年青一代都未必知道，古巨基自1994年入行至今，已經奪得過近400個獎項，巔峰時期在2004年度《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中奪得「叱咤樂壇男歌手金獎」、「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，是繼黎明之後第二位於同年度得到這三個大獎的歌手，更於2008至2011年度《十大勁歌金曲頒獎典禮》連續四屆奪得「最受歡迎男歌星」獎，是唯一能跟陳奕迅睇齊的男歌手。

古巨基唱而優則演，入行28年除了唱過多首金曲，更是圈中最成功的多棲藝人。初入行時擔任過娛樂新聞節目《娛樂新聞眼》與音樂節目《勁歌金曲》的節目主持，其後於1994年簽約藝能動音加入樂壇，在1997年叱咤頒獎典禮中擊敗四大天王中的三位（張學友、劉德華、郭富城）奪得「叱咤樂壇男歌手銀獎」。直到2000年，古Sir專注於內地發展，更拍攝分別為改編自瓊瑤小說的《情深深雨濛濛》及《還珠格格3之天上人間》，更紅遍東南亞。

古巨基入行多年來曾奪得三百多個獎項，與陳奕迅在頒獎典禮上爭崩頭，更被傳媒封為歌神接班人。（Getty Images）