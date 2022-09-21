陳奕迅18場紅館騷10月6日起開賣　近5成公開發售每人限買4張

闊別九年，陳奕迅12月重臨紅館，與大家一起跨越2022！《FWD富衛保險呈獻：陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》即將於10月6日起於城市售票網公開發售18場門票！



陳奕迅（Eason）紅館騷於10月6日起城市售票網公開發售18場門票。

相隔九年，歌迷已等候多時，今次舉行18場跨年演唱會，Eason特別打破傳統，取消銀行信用咭優先訂購，門票接近五成公開發售，每人限買四張，希望歌迷可以得到更多機會買到門票。

2019年取消演唱會，及後又因疫情一再延期，不過Eason並沒有放棄，終於今年可以再次拿到聖誕跨年紅館檔期，與大家一起過新年。世界各地都有不同單位邀請Eason開演唱會，但Eason仍然堅持要由香港作為起點啓動演唱會。

陳奕迅（Eason）現身林家謙《SUMMER BLUES》紅館騷。

今次Eason的演唱會海報跟三年前有點不同，底色由19年時的深色改為淺色，新海報中的Eason望向兩個不同方向，中間更增加了顏色鮮艷的鮮花次序綻放。這次海報是重新再影，著名設計師朱祖兒沿用FEAR AND DREAMS主題，以不同手法為大家帶來煥然一新的感覺。

Eason的演唱會海報今次由著名設計師朱祖兒設計，沿用FEAR AND DREAMS主題，以不同手法為大家帶來煥然一新的感覺。

演唱會主題 FEAR AND DREAMS Eason於三年前已定好，三年後的今日他並不覺得心中所想有改變，所以沿用這個演唱會名稱，FEAR AND DREAMS代表著什麼？Eason直言:「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」

上次巡迴演唱會Eason 到過: 墨爾本、悉尼、溫哥華、多倫多、北京、上海、台北、紐約、聖荷西、澳門、廣州、成都、倫敦、巴黎、曼谷、吉隆坡、新加坡、奧克蘭等地舉辦共135場演唱會，今次會不會打破上次紀錄，巡唱更多地方？主辦表示：「有關詳情將陸續公佈，破不破紀錄不重要，Eason只是希望可以去世界各地不同地方與歌迷見面。」

《FWD富衛保險呈獻：陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》

演出地點：香港體育館（紅館）

演出日期：2022年12月9-11日，13-14日，16-18日，20-22日，24-26日，28-31日

演出票價：$980 / $680 / $480

主辦機構：ESL Ltd

冠名贊助：FWD富衛保險

聯合贊助：WeLab Bank

18場門票將於10月6日（星期四）上午10時起於城市售票網公開發售，可透過以下途徑購票：

● 城市售票網網頁：www.urbtix.hk

● 流動應用程式My URBTIX（Android 及 iPhone版）

● 信用卡電話購票：2111 5999（每日上午10時至晚上8時，包括公眾假期）

首日每人每次限購最多4張門票。不設信用卡優先訂購、不設售票處售票。

城市售票網票務查詢熱線：3761 6661（每日上午10時至晚上8時）

ESL Ltd為《FWD富衛保險呈獻：陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》的唯一主辦機構。本公司僅會透過官方平台、城市售票網及香港體育館的渠道發放有關演唱會所有最新訊息或特別安排，在此呼籲大家切勿光顧「黃牛黨」、切勿經未授權之途徑購買門票，以免受騙。