Lolly Talk︱《五種愛的密語》MV夠過癮　男主角好靚仔彩蛋有驚喜

由ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》參賽者阿蛋（黃詠霖）、阿Yo（郭曉妍）、Tania（陳紀澄）、Elka（鄭芷淇）、Yanny（劉綺婷）、Sinnie（吳倩怡）、MeiMei（曾美欣）和阿妹（黃敏蕎）組成的女團Lolly Talk昨晚（28/9）推出第三首單曲《五種愛的密語》MV。歌曲由作唱人Gordon Flanders和二人音樂組合Playground作曲、編曲和監製，Gordon Flanders和填詞人T-Rexx填詞，除了Funky味道十足的曲風，MV畫面、故事亦非常過癮，Lolly Talk一班「妹豬」便扮演女主角（Yeung Yeung飾）的腦內情感，明顯向PIXAL動畫電影《玩轉腦朋友》（Inside Out）致敬，而男主角則由ViuTV劇集《I SWIM》靚仔范麒智擔綱演出，十分賞心悅目。最值得留意是，「小薯茄」男團FINALLY四子程人富、阿J（關浩傑）、朱Mic（朱柏熹）和肥蚊（姚澤汶）亦有在MV片尾，原來他們是范麒智的腦內情感，令人感到驚喜！

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Lolly Talk︱首支團歌《8SEC》MV出爐 冇大水喉射住網民讚有誠意