聲夢傳奇2｜冠軍誕生擔心被「爬頭」？　炎明熹：點解要驚呢？

TVB音樂選秀節目《聲夢傳奇2》今晚（02/10）決賽，冠亞季軍將會於趙紫諾（Sarbina），趙小婷（Pamela），黃洛妍（Janees），任暟晴（Jasmine）和XiX，5強之中誕生。上屆冠軍炎明熹（Gigi）擔任今晚《聲夢傳奇2》嘉賓，她表示沒有特別睇好任何一位參賽者，不過她就表示自己偏好少女組合XiX。



炎明熹嘅回答依然好「火星人」。（梁碧玲攝）

她接受《香港01》訪問，解釋說：「我見到有我師妹喺入面，同埋識大家嘅時間多啲，所以我就揀咗XiX！」今晚將會誕生冠亞季軍，會不會擔心被「爬頭」？她直言：「大家一齊努力！點解要驚呢？」

XiX殺入5強，好緊張。（梁碧玲攝）

她表示，將來的計劃還是唱歌和讀書。她說：「因為兩樣都好重要！」她還透露自己即將灌錄新歌。她說：「唔講畀你聽。今年定下年就唔清楚，不過即將會錄。心情都有啲興奮，應該大家都冇聽過，係另一種感覺。」是什麼類型？她仍表示要保持神秘感，堅決不透露。

炎明熹（Gigi）出席《聲夢傳奇2》決賽。（梁碧玲攝）

炎明熹（Gigi）即將升讀中六，預備考DSE。她就表示會唱歌、學業都兼顧。她說：「工作壓力偏少，因為而家DSE，所以盡量做得幾多得幾多。我就未話睇定邊間大學，但係自己想讀音樂、時裝設計。我成日都話，讀書嘅嘢未必喺音樂學到，音樂嘅嘢未必喺讀書學到，希望可以兩邊兼顧，平衡到。」會不會專注其中一樣？她回答：「順其自然。」