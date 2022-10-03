泳兒演唱會｜等足17年終於圓夢！　暗黑風格黑到盡頭獲觀眾激讚

《泳兒 VINCY CHAN BREAKING LIVE 2022》昨晚（10 月 2 日）假九龍灣國際展貿中心匯星 Star Hall 舉行睽違三年的音樂會。是次音樂會屬於泳兒（Vincy）轉玩暗黑風後首個音樂會。是次音樂會以「Breaking」為主題，寓意這幾年如何於音樂路上衝破舒適圈，將舊有的自己狠狠打碎後重新整理，找到自己的方向，帶來一個更強大的自己。整個音樂會的編排亦切合主題，打造一個沒有「Break」的音樂會，與現場觀眾見證 Vincy 蛻變更新。



《泳兒 VINCY CHAN BREAKING LIVE 2022》昨晚舉行，「全院滿座」呀！

顛覆傳統

音樂會以「Break In」開首，Vincy 一口氣帶來《荊棘海》、《野木蘭》、《孤毒》及《花心》四首暗黑系列的歌曲，讓觀眾不知不覺間跌入極具泳兒特色的暗黑風格之中，為音樂會揭開神秘序幕。緊隨「Break Down」部份，Vincy 重新演繹數首歌曲，包括 Jer 柳應廷的《風靈物語》及關淑怡的《地盡頭》，亦獻唱自己的歌曲《沉溺》，用音樂帶觀眾走進令人窒息的氛圍，繼而一同走出逆境。期間，神秘嘉賓張進翹(mansonvibes)與顧定軒(Zeno) 兩人亦驚喜上台任嘉賓， 四人同台獻唱馮穎琪（feat. 鄧小巧& 王嘉儀）的《Poor U》；隨後，鄧小巧留台與 Vincy 同台合唱其歌曲《荒唐》，特別安排期間限定 CP 組合為整部份的演出賦予新鮮感。

《泳兒 VINCY CHAN BREAKING LIVE 2022》勁正。

唱出經典之作

音樂會中段，Vincy 唱出首首當年截然不同的經典 Hit 歌，包括《四不像》、《花無雪》及《感應》。正當現場沉醉於當年的熱門歌之中，Vincy 逐以《早上 37.2 度〉及張惠妹的《身後》，帶著觀眾粉碎後以溫熱的心好好與過去的自己「Break Up」。音樂會後半部份以「BreakThrough」為題，Vincy 唱出新歌《18 部半》、《溝渠暢泳》、並翻唱盧凱彤的《光》及林憶蓮的《破曉》，以音樂勇敢地擁抱全新暗黑系的自己。遂以海洋系列的《葉落冰川》及《荊棘海》將苦痛流進大海，將溝渠變作「蓬萊」。

泳兒在《泳兒 VINCY CHAN BREAKING LIVE 2022》唱了不少好歌。

音樂會以「Take A Break」作結，Vincy 向各個單位致謝，更直言要多謝自己。隨即便送上瑯瑯上口的泳兒歌曲，包括《我的回憶不是我的》、《無心戀唱》、《心中有數》及《所有遺失的東西》，與全場一同大合唱之餘，亦為是次暗黑之旅圓滿作結。

《泳兒 VINCY CHAN BREAKING LIVE 2022》真係「暗黑到盡頭」。

當晚在台上，泳兒分享入行17年的感受，「呢17年唔容易，一出道已經享受事業高峰，亦感受過被遺忘，多謝對我不離不棄嘅人，亦要多謝自己17年都冇放棄，每次企喺放棄邊緣都會同自己講『唔緊要啦，你再堅持多陣就會見到。』」也直言籌組這個演唱會讓她等足17年，她說：「係我入行以嚟最屬於我、最想要嘅演唱會。因為3年前轉走暗黑系列，一直都想有個演唱會去總括所有嘢，今次班底亦係幫我做碟嘅班底，係我嘅Dream team，今次係我嘅Dream concert。」

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