專訪｜張繼聰開騷重聽舊歌別有體會　創作音樂輕裝上陣獻給知音人

5歲開始做童星的張繼聰對著鏡頭演戲揮灑自如，至今仍活躍在電影圈。年輕一代可能不知道，阿聰當年在演藝學院畢業後，是以歌手身份出道，並創作過無數優質之作，更與方大同、張敬軒、王菀之被譽為「香港唱作四小強」。不過奈何因風格另類而漸漸跟不上港式情歌的風潮，加上唱片公司對創作上的掣肘，令阿聰重新思考音樂路。如今再戰樂壇開演唱會，阿聰笑言：「我從來冇離開過。」



撰文：關穎賢

攝影：葉志明



張繼聰相隔多年後再開演唱會。（葉志明攝）

張繼聰即將於10月15日假麥花臣場館舉行一夜限定的演唱會《Welcome to Route 37演唱會》，為了今次的演唱會阿聰重新學唱歌，瘋狂練結他。提到會否在演唱會重新演繹當年推出過多首佳作，包括《烏龜》、《生命之花》、《分手學》等歌曲，阿聰笑言重聽舊歌別有一番體會：「有啲聽返毛管戙，以前咁嘅好似未發育咁。畢竟唔再係嗰個年紀，老婆都話幾十歲人唔好再搞呢啲，不過有趣嘅係依家唱舊歌對歌詞有另一種體會同感覺，所以將舊歌重新編曲。搞呢個show都係一個令我重新認識自己的過程，因為都要聽返所以自己嘅舊歌，回想起20年前做歌嘅想法，好似一個旅程咁。」

阿聰表示今次開騷對自己來說是一個重新認識自己的過程。（葉志明攝）

近年一直都以演戲為主，如今重返音樂的懷抱，對自己來說有何意義？阿聰指現時創作的音樂都是輕裝上陣，感覺就像希望與人分享快樂的課外活動。正如新歌《一個人的武林》，根本不符合現今市場上的需要，5分鐘的歌曲內包含了長達一分鐘的結他Solo，為的不是要取悅普羅大眾，有緣就會遇上知音人。

提到過去10年都不活躍於樂壇，阿聰直言已經「都唔知道有咩好唱」。皆因主流市場要跟隨規則玩，只局限唱情歌：「其實依家都係，曲目冇咩點變但都係圍繞情歌，正常嘅，全世界嘅樂壇都係咁樣，但對我自己嚟講好難寫失戀歌。」本來覺得自己的音樂路已經完結的阿聰，因兩年前的疫情開始重新拿起結他，加上人生閱歷多了，對音樂亦有新體會。

阿聰透露今次演唱會唔會請老婆謝安琪做嘉賓，因為自己已經是樂壇的特別嘉賓。（葉志明攝）

今次阿聰自資六位數出新歌拍MV開演唱會，以獨立歌手方式去做音樂，確實是比以前放開了許多。只想在自己能力範圍內做想做的事，當作禮物送給知音人，亦將是否能打入音樂平台排行榜的慾望拋諸腦後：「後生嘅時候對好多野有憧憬有盼望，依家對我嚟講係人生最Fit嘅狀態。我仍然有能力有魄力去做我想做嘅野，但有啲位我知道係唔好強求，亦都唔會強求。」

當年所做的音樂都被標籤為另類，問到假若出生在現今世代，應該在音樂方面會更有成就？阿聰笑謂：「我諗我都係咁樣，喺邊個時勢都係格格不入。依個時勢個個都做R&B，我以前都做好多R&B，我依家都冇做啦，我做返Blues。」更指來到2022，絕對是年輕人主宰的年代。

阿聰在疫情期間瘋狂練習結他，亦會在演唱會加入演奏Blues的部份。（葉志明攝）

阿聰一直都認為在娛樂園就是時勢造英雄，新一代的歌手環境比以前好，因為社交媒體的發展，個人影響力能操控在手。只要好好經營Instagram和Facebook，外界就能好直接地認識到真實的自己：「以前所謂娛樂圈比較重啲嘅一個感覺，就係冇社交媒體，如果傳媒朋友夾埋一齊幫你去邊度，你就去到邊度。如果去到一個唔好嘅位置，就要用時間去證明自己。所以依家好公平，得係自己得，衰嘅都係自己衰。音樂市場唔同咗，傳統唱片公司有自己做法，亦都好多indie嘅歌手自己都run得好好。呢樣係我入行好期盼出現嘅局面出現咗，又或者主流傳媒對佢地嘅影響力細咗，咁佢地就可以純粹啲專心啲去做音樂。」

阿聰直言現時的新人對工作充滿熱情，就如看到年輕的自己。（葉志明攝）

問到如果可以重新選擇，在音樂和演戲兩者之間，是否都會選後者？阿聰坦言在香港在音樂根本不能維生，要過上好的生活非常困難，並指當年在音樂掛帥時期，在製作方面才能有收入：「喺電視台拍完劇之後，收入係當時做歌手嘅唔知幾多倍，亦因為咁而多咗人聽返我舊嘅歌。依家歌手好辛苦，覺得佢地好叻，後生嘅時候都唔覺得咁難，依家係覺得好難。所以見到好多新人，都對佢哋有種情感，會好錫佢哋因為佢哋對呢行嘅passion，對自己工作嘅盼望，同我後生一樣。」

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