《爆谷一周》鄭伊健自選必唱5首歌　開Show必背歌詞︰是歌手基本

今晚（8/10）播出的《爆谷一周》，有鄭伊健聯同電影《深宵閃避球》的兩位演員陳海寧（Dee姐）及雲浩影（Cloud）一同接受訪問。原來Dee姐是伊健的忠實粉絲，由2002年一套《我老婆唔夠秤》開始便喜歡對方，亦因為面對偶像關係，Dee姐稱拍攝時全程保持刻制，而伊健便自爆接受到錯誤訊息，指陳海寧不喜Dee姐這稱號，故一直不敢叫她。

Dee的搞笑言行，令伊健都陶大宇上身，掩面笑。（影片截圖）

開Show有「壞習慣」？

節目一來，主持人谷德昭便考伊健記唔記得晒戲中8個女仔名字，伊健坦言只記得角色名，然後逐一準確地數出，記憶力驚人。而講起記憶力，谷德昭指他開演唱會時有個「壞習慣」，是一定記熟所有歌詞。伊健︰「呢個都叫壞習慣？這是每一個歌手應該要做的事，是當年老師羅文教落，你無理由唱緊首歌叫等等先，然後去偷望歌詞，這是歌手基本。」

伊健開Show前一定背晒歌詞，「這是每一個歌手應該要做的事，是當年老師羅文教落，你無理由唱緊首歌叫等等先，再偷望歌詞。」（影片截圖）

電影《深宵閃避球》在暑假期間拍攝，伊健感覺如放暑假般高興，「最緊要有個藉口一班人可以唔使戴口罩。」（《深宵閃避球》劇照）

自選個唱必唱5首歌

節目組在伊健眾多金曲中，選了16首，再讓伊健及台前幕後朋友一齊揀出最心水的五首，而伊健的選擇竟然有非大熱之作。「因為只可揀5首，我想個唱表演得開心啲，所以必需要有《極速》、《自動勝利Let's Fight》，其他就是《發現》、《一個甘去為你蹈火海的人》，至於《我的歌》基本上每一次都要唱。」 至於台前幕後的票選結果，由五至一分別是《動地驚天愛戀過》、《Together》、《我的歌》、《感激我遇見》及第一位《甘心替代你》。

當中的16首歌，有冇你的心水。（影片截圖）

伊健的長髮造型保持多年，成了他的標記。（影片截圖）

節目後段，谷德昭問到伊健為何會留長髮，這原來是關於伊健的反叛心態。「讀書時已不停問點解返學要剪短晒啲頭髮，返學就返學，點解要剪頭髮？到出來工作每次見人又被問︰『做咩唔剪頭髮？？直至一次戴頭套拍古裝，一拍便三個月，到除頭套後就發現自己已經留了一頭長髮，然後見記者時，他們真係又問︰『快啲剪頭髮啦，成個乞兒咁！』但我就是覺得點解一定要剪？於是就索性唔剪，留到現在。」