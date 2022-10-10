MIRROR重返樂壇出新歌《WE ALL ARE》　十二子MV望天空粉絲淚崩

人氣男團MIRROR自從七月底發生紅館演唱會嚴重事故之後休假至今，停工兩個多月之後十二子整理好情緒之後終於正式復工，以治愈系的團體歌曲《WE ALL ARE》重返樂壇，今日（10日）中午正式公開MV，單單是十二子齊人的同框畫面足以令大批粉絲大受感動：「眼淚停唔到！」



MIRROR十二子齊人的同框畫面足以令大批粉絲大受感動.

《WE ALL ARE》由徐浩作曲及監製，是一首抒情風格的治愈系歌曲，十二子在MV中展露自己私底下的生活日常，例如姜濤打籃球、Edan彈琴、AK整甜品、Anson Lo玩狗等等，在MV尾聲中十二子站在明媚陽光照耀的空間中以充滿盼望的歌聲合唱，最後更有十二個抬頭望天空的單人畫面，代表的正正是希望和盼望。

《WE ALL ARE》是一首抒情風格的治愈系歌曲。（MV截圖）

十二子在MV中展露自己私底下的生活日常。（MV截圖）

隊長Lokman解釋，這首歌的意思是透過信念去拯救自己：「昨日汗滴在背後、為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」

隊長Lokman解釋，這首歌的意思是透過信念去拯救自己。（MV截圖）

抬頭望天空的單人畫面，代表的正正是希望和盼望。（MV截圖）

網民看完MV之後都留言為MIRROR打氣：「睇到歌詞同聽完首播，我眼淚已經停唔到」、「前方嘅路有幾難都好，要勇敢去面對，千祈唔好咁易放棄」、「多謝你們用歌詞分享感受」、「沒有過不了的坎，一齊再出發吧」。

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