MIRROR休息後再出發 12子齊集拍MV 分享生活日常

姜濤以打籃球造型登場。

紅館演唱會意外後，MIRROR暫停工作2個月調整身心及疏理情緒。踏入10月，Mirror 正式復工，第一步推出全新派台團歌<WE ALL ARE>，以正面態度一起攜手，無懼面對未來挑戰。

Anson Lo 呈現愛動物一面。

今次<WE ALL ARE>是一首節奏抒情且滿載溫暖的一首作品，由徐浩作曲及監製，隊長Lokman就特別為歌曲下了註解，道：「昨日汗滴在背後、為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」在昨日釋出的單曲封面成為城中熱話，坊間亦有很多人發現MIRROR的Logo改變了，花姐說：「以前，我們希望成為一塊鏡，讓大家看見，透過MIRROR看見自己，但這首歌，我們看到一塊境，看到自己，更了解自己。」

Ian彈結他,表現出他音樂才華。

為了新歌，12位MIRROR成員用上了3天的時間拍攝MV，當中各人拍下他們的生活日常：Lokman練舞、AK製作甜品、姜濤打籃球、Anson Lo跟大笨狗玩樂、Edan彈琴、Ian彈結他、Jer聽歌、Jeremy種植植物、Stanley洗面、Alton砌模型、Tiger彈結他、Frankie睇書，各人都罕有地將台下最真我的一面呈現在鏡頭面前，讓樂迷有機會看到他們的生活日常。除此之外，MV中更見12子站在明媚陽光照耀的空間裡，充滿朝氣地走在一起合唱，相信這是一眾樂迷期待已久的畫面。

其實在鏡頭以外，可見MIRROR眾人同樣精神抖擻、專業地參與拍攝，細心聆聽導演及工作人員的指導後，以最佳姿態演出每個畫面，而且很多場口以不同角度拍攝，都能在2 Take內完成，可見12位成員都已經準備就緒，再次為他們的事業奮進打拼。

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