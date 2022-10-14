SUPER JUNIOR香港場購票詳情公開　始源大馬騷剝衫相要永久封印？

韓國天團SUPER JUNIOR（SJ）日前宣布來港開騷，今日（14/10）主辦機構寰亞娛樂便公開售票詳情，指《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》將於下星期一（10月17日）上午10時開始予東亞銀行信用卡客戶優先訂票，並於10月20日起快達票公開發售，票價分為$1880、$1380和$980三種。

SJ來港開騷！

另外，SJ剛剛完成馬來西亞巡演。大馬騷有不少重點值得一提，成員厲旭換上新金髮色，銀赫非常調皮，於騷中多次「抽水」摸始源Pat Pat，讓歌迷笑不停，而東海的飛吻亦引起在場歌迷尖叫連連。

雖然圭賢在台上做超級開心果，跳《Devil》時一度跳錯舞被神童看到，兩人在台上禁不住大笑，又充滿喜感地不斷講「Strawberry」、「Blueberry」等單字來向在場歌迷打招呼，但全晚最令歌迷感到興奮始終是始源High爆除衫騷肌的一幕，搞到所有歌迷都起哄！

SJ剛剛完成大馬巡演。

台上猛料，台下亦猛料，SJ大馬歌迷會騷後突然向所有歌迷發公告，叫大家即時刪除始源台上剝衫的照片，稱照片不能出現於任何社交平台，以保護SJ及主辦單位。為何如此大件事？原因是因為馬來西亞國教是伊斯蘭教，演唱會赤裸上身是宗教大忌，為免宗教局找上主辦方，影響將來SJ再到大馬的演出機會，所以懇請大家刪相刪片，未幾始源的騷肌相便絕跡網絡，可見SJ 歌迷們多麼愛護 SJ，而香港歌迷亦有在粉絲團中留言，指香港沒有宗教限制，希望一班Oppa可以盡情騷肌！