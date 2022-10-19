提好友AK與麻利拍拖放狗 天衡@One Promise：佢哋本身係好朋友

樂隊One Promise與許志安、Zpecial齊齊為Viu TV節目《Chill Club》進行錄影，今次One Promise更挑選了《作遲人》及《流淚行勝利道》跟前輩許志安Jam歌。接受《香港01》訪問時，四子透露首次跟安仔合作前感緊張，更笑言擔心會好惡，但一見面後安仔非常親民，大家在jam歌期間都有講有笑。

One Promise為Viu TV節目《Chill Club》進行錄影。（胡凱欣攝）

問到印象中是否覺得安仔好惡，Anton表示：「唔係，始終見一啲未見過嘅前輩都會有啲緊張。始終我哋仲係新人，會擔心自己會唔會做得唔夠好，好容易暴露我哋唔好嘅嘢。」四子透露大部分時間安仔都有跟One Promise互相談及入行後遇到的困難，更互相分享秘密。Anton更大爆母親原來是安仔中六的數學老師。

四人大讚許志安非常nice。（胡凱欣攝）

提到天衡與好友AK的生日只相差一天，兩人可有互相祝福？天衡笑言：「佢有send message畀我，多謝我由認識到依家好多高高低低我都扶持住佢，掉返轉佢都有咁做。」另外，講到AK日前到西貢放狗時，緋聞女友麻利亞同一時間在自己的社交平台上載了身在西貢碼頭的照片，天衡直言曾經探望過AK的狗狗，不過只看到AK單獨一人。問到AK與麻利是否拍拖，四子感錯愕，表示：「吓？狗狗同麻利拍拖？」天衡就直言：「佢哋本身係好朋友嚟。」