UN1TED FEST 2022｜潮流祭10月尾登陸亞博　30個音樂單位陣容鼎盛

香港首個齊集音樂、藝術、Barber及紋身、滑板、街頭籃球、時尚及設計師玩具7大元素體驗的音樂祭《UN1TED FEST 2022 潮流集結音樂祭》，將於10月29及30日在亞洲國際博覽館舉行！一連兩日的潮流集結音樂祭《UN1TED FEST 2022》，結合多項潮流元素，絕對是樂迷、潮流達人、街頭文化愛好者的朝聖地，屆時觀眾更可於展覽館內進行不同體驗，並跟本地及外國創作者互動交流。

《UN1TED FEST 2022 潮流集結音樂祭》，將於10月29及30日在亞洲國際博覽館舉行。

音樂方面，兩日演出的陣容相當鼎盛，包括 MC張天賦、 Dear Jane、洪嘉豪、YELLOW!野佬、吳林峰、LMF、24Herbs、Kolor、TomFatKi 光頭幫、DJ King及JB等超過 30 個單位接力演出。為滿足不同樂迷的音樂需求，音樂祭亦加入Beatbox元素，為觀眾帶來香港歷史上最多beatboxer同台演出的環節。現場更特設工作坊，邀得香港唯一一個Beatbox組織HKBEATBOX以14年Beatbox經驗分享秘技及推廣Beatbox文化的同時，工作坊絕對能激發參加者的創作小宇宙。

演出陣容及日子。

除了音樂之外，時裝、品牌及收藏絕對是是次慶典最令人眼前一亮的項目。當中，HK-Kicks將全數展出私藏的原版NIKE AF1。SoleAddictt亦會展出40雙蘇富比最受追捧的NIKE SB球鞋，相信各位鞋迷來到除了可以大飽眼福，都一定會找到不少知音人。

+ 1

今次大會邀得逾 50 個國際與本地品牌合作及參展，當中包括運動品牌 Adidas、New Era，組合ERROR其中三位成員各自主理的服裝品牌：LILABOC (193)、PHA7 (肥仔)及LOST LIFE (POKI)。此外，潮流玩具品牌 Ron English 與 Made By Monsters、汽車品牌 BMW、 NFT品牌Dope Ones及能量飲料 Monster Energy等亦會鼎力支持。當中，世界級街頭藝術大師RonEnglish及香港潮流玩具設計單位這對黃金組合更會為《UN1TED FEST 2022》製作一個全球獨家、從未面世的會場限定版設計師玩具。無論你是否潮流玩具迷，今次這個「買少見少」的組合，實在是不容錯過！

點擊下圖看演出單位：

+ 22

按圖看不同潮流體驗：