Dear Jane邀鄧麗欣做MV女主角　盼有機會合作：90後歌單一定有佢

樂隊Dear Jane早前推出新歌《到底發生過什麼事》，MV邀請到Stephy鄧麗欣擔任女主角，兼有「試當真」校花泰妹和校草Stone，以及人氣Youtuber床哥和翼Sir參與演出，超強陣容令MV未公開就已經率先成為熱話。



Dear Janet推出新歌《到底發生過什麼事》。

Stephy擔任MV女主角。

《到底發生過什麼事》是繼《銀河修理員》 ,《聖馬力諾之心》之後Dear Jane再次與Wyman 黃偉文合作的第七首歌曲，今次再與Wyman合作，阿Tim表示歌的題材是他有一日於IG見到一個故事的畫面，並與Wyman分享：「以往Wyman為我們填詞，通常在交歌詞時，會附上很詳盡的註解，但今次我們只收到他留了一句：『希望你們喜歡這歌詞。』我睇左歌詞之後，只可以形容呢一份係好『犀利』的詞！曾有一刻我都反問自己，我夠不夠班去唱這首歌呢？」

MV由入圍金馬獎最佳男配角的柯煒林執導。

阿Tim曾於18年前為Stephy與傅穎的歌曲《親朋勿友》 MV擔演男主角，18年後今天，兩人又再拍MV，但今次導演並沒有安排他們同場演出, 問Tim是否覺得蝕左呢？他笑道：「哈哈，咁又唔可以講蝕唔蝕.....覺得幾得意，緣份就係咁囉，大家冇見咁多年，原來又可以見番。拍MV我有親自去探班，講聲hello、傾下計咁囉。」被問到都覺得Stephy有沒有變，Tim則笑言：「18年前一樣樣，仲好似瘦左添！」

MV將於明日（24日）正式公開。

至於之後還會不會跟Stephy合作？Howie就話想翻唱Stephy的歌曲：「因為我經常聽的廣東歌playlist ，90後歌單都一定有Stephy的歌曲喺裏面，例如《不要離我太遠》我都識唱呀，想翻唱下，幾好玩喎....哈哈。」