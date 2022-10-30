草蜢演唱會｜蔡一傑騷前突失聲趕醫院打針　激動爆喊：好驚唱唔到

草蜢昨晚舉行紅館演唱會的尾場。（葉志明攝）

組合草蜢今晚（29日）假紅館舉行一連四場演唱會《RE: GRASSHOPPER CONCERT" 草蜢演唱會 2022》的尾場，去到Encore部分，草蜢特別為了歌迷預備Medley歌曲，包括《原諒我是我》、《歲月燃燒》、《超時空戀人》、《看海的日子》、《深淵》、《我們都是這樣失戀的》。

草蜢跳足成個演唱會！（葉志明攝）

尾場的觀眾氣氛非常高漲。（葉志明攝）

其後，蔡一智在台上自爆今日開騷前兩小時，大約6時半突然失聲，更忍不住爆喊謂：「我好驚唱唔到！我打俾我醫生，即刻入醫院打針開聲，我一定要唱到為止！」全場粉絲報以熱烈掌聲及歡呼為傑仔打氣。

傑仔突然爆喊表示開騷前，Uranus失聲需要趕去醫院打針。（葉志明攝）

講講下都忍唔住爆喊。（葉志明攝）

草蜢完騷接受《香港01》訪問時，草蜢三子表示開四場演唱會唔夠喉，加上疫情期間三人都「轉型」變成運動員瘋狂做運動，現時狀態絕對是巔峰，所以希望公司能盡快安排開Part 2，而經理人林珊珊亦答應隨後會舉行巡迴演唱會。

（葉志明攝）

至於提到蔡一傑提到自己在演唱會舉行前兩小時突然失聲，傑仔坦言直至到晚上大概六時感到非常害怕，更認為已經冇晒辦法，所以決定立即致電給醫生，然後趕去醫院打針：「醫生好好，立即去醫院等我，姑娘更好，我錢都未畀就叫我走，叫我去紅館見歌迷，好感謝醫護人員，我心真係好慌張，如果真係唱唔出我對唔住我嘅歌迷，所以壓力真係好大！」今次能夠完成演唱會而非常感恩。

（葉志明攝）

傑仔表示失聲一事並沒有告訴蔡一智及蘇志威，因為不想給兩人帶來壓力，在旁的蔡一智笑言：「以我哋咁醒目嘅人，你覺得我會唔知咩？但唔緊要，我哋呢個團隊心照，我哋嘅默契就好似一隊足球隊，互相補位。」三人表示草蜢成軍已經37年，更指香港能夠有一隊組合這麼多年而感到驕傲。