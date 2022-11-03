Backstreet Boys出道30年首推出聖誕專輯　宣布明年舉行亞洲巡唱

人氣男子組合Backstreet Boys出道近30年，首次推出聖誕專輯《A Very Backstreet Christmas》。當中收錄了多首經典聖誕節日歌曲，包括《Last Christmas》、《White Christmas》、《Silent Night》、《Have Yourself A Merry Little Christmas》，以及三首全新原創歌曲。

BSB出道30年首次推出聖誕專輯。

日前BSB就推出了《Last Christmas》的MV，五人罕有地分享了錄音的過程及拍攝唱片封套的幕後花絮。BSB五子錄音以外時間都變成了大細路，童心未泯，其中Brian Littrell從攝影師手中拿來錄影機，拍攝隊友的趣怪表情，場面有趣，但鏡頭一轉，又見他為正在拍攝照片的Kevin Richardson整理髮型，暖男一面表露無遺。

日前BSB推出了《Last Christmas》的MV。

五人罕有地分享了錄音的過程及拍攝唱片封套的幕後花絮。

佳節將至，五人亦不忘在MV中交換禮物，將節日濃厚氣氛，透過MV傳送給全球粉絲。在另一條宣傳片上，BSB齊齊抱起了小狗攝，沒想到他們全都是愛狗之人，Kevin Richardson跟AJ McLean更是狗痴，抱起小狗即忍不住親吻牠們。另外，對於聖誕專輯，Howie Dorough感到非常興奮：「是一次很有趣的經驗，將BSB獨有的演繹方式加入我們最愛的經典聖誕歌之中，實在急不及待，要讓粉絲聽到我們的歌曲，一起歡度聖誕。」

BSB宣布明年舉行亞洲巡唱。

除了推出專輯，BSB亦已展開了第二輪的世界巡迴演唱會《DNA World Tour》，亞洲巡迴的地點包括日本東京、台灣高雄、新加坡及菲律賓馬尼拉。