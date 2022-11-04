黎明12月中環海濱演唱會X時裝騷　傳唱45分鐘套票最貴叫價13,000?

現年55歲、90年代「四大天王」黎明（Leon）是出名的金句王，思維具前尖性，又喜歡作新嘗試。2016年，黎明為宣傳4D演唱會《黎明Leon 30th Anniversary Random Love Songs 4D in Live 2016》，創作虛構人物明福俠，樂迷們都好受落。

今年12月是開演唱會的黃金檔期，繼陳奕訊和楊千嬅之後，黎明亦加入戰場，但就搞搞新意思做非一般的音樂會，聯乘國際時裝品牌Vivienne Tam，於12月17至18日在中環海濱舉行一連兩場《Drive In Ultra: LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》。

黎明向來前衛。（facebook@llleonlai）

黎明日前出席活動，全程戴口罩，好保護家人。

日前自稱「史提芬周」網民在instagram率先爆，詳列兩小時（120分鐘）的演唱會共分為3部份，原來黎明僅佔約1/3的表演時間，壓軸登場唱45分鐘;被形容為「核心外圍」的第一part是 DJ打碟45分鐘，第二part則是 Vivienne tam fashion show 30分鐘。

「史提芬周」提出了兩個問題：「自己試下幾鍾意聽DJ打碟」、「對fashion係咪識條鐵」？並寫道：「今次黎生試新野，令我唸起佢曾經講過的一句金句 :#我係跳左線#但冇離題」。

能夠一次過滿足「三個願望」的演唱會，相信大家都好想知道門票售價。據資料顯示，門票共分3種價錢，座位$1,380及$980，另還有車輛套票$13,000，讓駕駛人士坐在自己的愛車中睇騷，每部車最多可容納4個人。

黎明密密開演唱會。（資料圖片）

黎明密密開演唱會。（（資料圖片））

黎明密密開演唱會。（（資料圖片））

黎明經常都會作新嘗試。(資料圖片)

黎明經常都會作新嘗試。（資料圖片）

黎明經常都會作新嘗試。（資料圖片）

黎明密密開演唱會。（資料圖片）