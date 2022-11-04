陳凱詠Jace拒接TVB騷入雪櫃？　環球高層Duncan親解畫：人各有志

陳凱詠（Jace）今年四月推出完單曲《Long D》後一直未有新歌，有消息指她遭到公司環球唱片雪藏，引起網民熱烈討論，而環球方面昨日（3/11）回覆《香港01》時亦直認等待對方明年離巢：「就外界談論Jace被雪藏一事，環球唱片與Jace雙方理念不一致，所以就續約一事未達成共識，環球唱片現階段的情況只好等她於明年約滿離開。環球唱片在此祝福Jace未來有更好發展。」

陳凱詠遭公司踢入雪櫃吽到下年 環球：祝福Jace未來有更好發展

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陳凱詠慘遭環球雪藏工作量清零百無聊賴 網上分享如何打發時間

外界對Jace被打入冷宮的原因眾說紛紜，有報道指可能是她想起用自家班底創作新歌，但高層不予准許；亦有指她對公司接拍連鎖咖啡店頗有微言；而最多人認為是她擔任無綫（TVB）節目《盛．舞者》主持後，表明不想再參與TVB製作，所以觸動公司高層神經，繼而直入雪櫃。

Jace今年四月推出完單曲《Long D》後一直未有新歌。（Instagram/@jacechw）

到底Jace是否因為拒接TVB工作而激嬲公司？環球唱片（大中華區）董事總經理黃劍濤（Duncan）接受《香港01》訪問時，便指Jace參與《盛．舞者》後都有亮相過TVB：「環球唱片對歌手在不同平台合作作宣傳持開放態度，以Jace為例，自從2021年擔任《盛．舞者》主持之後，亦有於TVB亮相作宣傳。其實我們希望每位歌手的作品能夠帶給更多聽眾。」至於會否覺得Jace忘本？他說：「當然不會，因為人各有志，如果她希望日後有不同發展，我們都會支持並祝福她有更美好的將來。」

Duncan接受《香港01》訪問回應傳媒。（資料圖片）

另外，有網民在討論區開Post貼出Jace在2020年時YouTube頻道「環球娛樂網誌UM Webzine」訪問林敏驄片段，指其「只係環球娛樂記者出身，環球比機會幫佢出道捧紅佢之後就即刻反骨想跳槽」，引起網民討論。不過，事實是Jace早在2019年已經正式加入環球做歌手，並於年尾新城勁爆頒獎禮中奪得「勁爆新人」獎項。