Aaron Carter曾獲封世紀末最後美少年　成年崩壞染毒瘾直播自瀆

90年代男團Backstreet Boys成員Nick Carter的胞弟Aaron Carter於美國時間11月5日被發現在南加洲的寓所內暴斃，終年34歲，警方目前正在調查死因，消息震驚娛樂圈，更引起網民熱烈討論。

Aaron Carter被發現在南加洲的寓所內暴斃，終年34歲。（Getty Images）

Aaron Carter於1997年以9歲之齡出道，並推出了第一張專輯，銷售量突破百萬，經常跟隨Backstreet Boys到世界各地巡迴演出。他憑著精緻俊俏的五官及一頭金髮，成功吸納到大量女粉絲而爆紅，更獲封為「世紀末最後美少年」。由於Aaron Carter紅極一時，美國的唱片公司開始打造同類型的年輕男偶像，及後有Jesse McCartney、Justin Bieber等偶像出現。

Aaron Carter 9歲就出道。（網上圖片）

Aaron與哥哥Nick Carter。（Getty Images）

可惜踏入21世紀，Aaron Carter的星途漸漸下滑，2017年開始更連番爆出負面新聞。除了染上毒癮，更數度因藏毒及酒後駕駛被捕，被傳媒拍得滿臉憔悴的照片。同年他被爆出換輪胎時，因信用卡問題而無法進行交易而被店員報警處理，幸得一名女粉絲出錢解圍才過關，事件傳出後令大批粉絲感心痛。

Aaron憑著精緻俊俏的五官及一頭金髮，成功吸納到大量女粉絲。（網上圖片）

Aaron獲封為「世紀末最後美少年」。（網上圖片）

Aaron Carter當年真係好紅。（網上圖片）

情緒大暴走的Aaron於2019年突然在Twitter自爆童年曾被已故胞姊Leslie多次性侵，更指控哥哥Nick知情卻未伸出援手，導致身心受創。一直處於低潮的Aaron在臉上紋上刺青後，宣布進軍成人直播，更在鏡頭面前自瀆，出位舉動嚇壞一眾歌迷及網民。其實Aaron Carter曾經表示自己年輕時曾長期被哥哥Nick欺壓，加上被性侵令他身心受創，更公開自己患有焦慮症、多重人格障礙等精神問題。如今英年早逝，令全球粉絲感心痛。

可惜踏入21世紀，Aaron Carter的星途漸漸下滑，2017年開始更連番爆出負面新聞。（Getty Images）