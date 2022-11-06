電音介紹｜2022 DJ Mag百大DJ排行榜出爐

DJ Mag百大DJ排行榜剛於上星期出爐，這篇專欄的刊登時間適逢這件電子音樂界的年度盛事，便暫時不說音樂類型的故事，跟大家談談這個排行榜。自1997年開始，DJ Mag每年皆開放予全球電子音樂樂迷進行投票，從而選出年度百大DJ。今年排行榜的結果有什麼亮點？這些結果背後反映著什麼？

Martin Garrix相隔3年重奪第1位

全球產業正從疫情中復甦，各大電子音樂節相繼復辦，令市場再次興旺。今年百大DJ選舉一共吸引130萬位來自全球243個國家的樂迷投票，最終獲得第1名的是Martin Garrix。他憑著2013年作品《Animals》打響名堂，多年來的人氣有增無減。2022年4月他以與Zedd合作的單曲《Follow》揭開序幕，每隔數天便推出新歌，最後在4月29日將他第一張錄音室專輯《Sentio》內的11首歌曲全數發佈。年僅26歲的Martin Garrix自2015年開始，每年均打入排行榜的三甲。今年第4次奪得第1位，次數僅次於荷蘭DJ Armin van Buuren的5次。今年Martin Garrix更特別為DJ Mag於紐約帝國大廈天台錄製了一個接近1小時的DJ Set。

Martin Garrix出生於荷蘭，憑2013年歌曲《Animals》紅遍全球。2016年首次成為DJ Mag百大DJ第1名，是該項殊榮最年輕的得獎者，更連續3年獲得第1名。近年積極經營自己的音樂廠牌STMPD Rcrds，亦以AREA21、GRX、Ytram等分身推出作品。

Armin van Buuren穩坐排名最高的Trance DJ

Armin van Buuren今年稍為回落至第5位，同時繼續成為排名最高的Trance DJ。他自2004年上榜起從未跌出頭5位，但更令人佩服的是他對Trance音樂的熱情。由他主理的音樂節目A State of Trance，過去20年每週播放接近2小時的Trance音樂，明年3月將迎接第1100集，傳聞屆時將會有音樂節作為慶祝活動。2022年Armin van Buuren除了埋首於巡迴演出，他更發佈了三部曲專輯《Feel Again》的首兩部，當中收錄Billboard Dance第1位的《One More Time》。

Armin van Buuren出生於荷蘭，是Trance音樂的代表人物。他於2007-2010年及2012年先後5次奪得DJ Mag百大DJ的第1位，是歷來得到第1位次數最多的DJ。他多年來透過節目A State of Trance和音樂廠牌Armada積極推廣Trance音樂。

百大DJ十強混戰

綜觀排行榜的頭10位，這10個單位與上年一模一樣。除了第4位Alok和第6位Afrojack的位置不變，其餘DJ的排名各有升降，但無一跌出10名外，可見他們都成功抵擋從後而來的威脅。但10強與後面DJ之間的差距究竟是被拉闊還是收窄﹖由於官方沒有公佈各單位的得票，所以都無從稽考。10強中還有一個想提及的單位，就是排名第2的David Guetta。David Guetta在過去2年奪冠後雖然在今年被Martin Garrix挑戰成功，但他與MORTEN近年致力推廣的音樂類型Future Rave在主流電子音樂圈逐漸取得成果，相信David Guetta的未來將與Future Rave的「Future」掛鉤。

法國DJ兼製作人David Guetta被稱為EDM教父，先後3次奪得DJ Mag百大DJ的第1名，多年來製作多首流行作品，《Titanium》更曾經是各大夜店必播的歌曲之一。2019年與MORTEN推出歌曲《Never Be Alone》，展開他們的Future Rave之路。短期內他們的Future Rave音樂廠牌即將面世。

不容忽視的Techno勢力

從音樂類型而言，以上排名較高的DJ多以狹義EDM見稱，意思是他們較著重商業化、適合在大型電子音樂節上播放的歌曲。由於他們的作品或演出都較適合大眾市場，知名度自然容易建立，繼而擁有較高名次。相比之下，其他音樂類型例如Techno在主流市場便被視為偏門，因此要在商業化的主流比賽中佔一席位並非易事。然而，音樂的潮流是流動的，你永遠不會知道某年某月輪到什麼音樂類型當道，而多項証據顯示Techno的勢力不容忽視。

在歷史層面，Techno始於80年代的美國，是當House從芝加哥傳到底特律後所演變出的一種類型，在現今EDM出現前已經是電子音樂的元老之一；在銷售層面，過去Techno都在電子音樂銷售平台Beatport得到很高的銷量，2019年和2020年皆奪得第1位（雖然在2021年被Tech House取代成為最受歡迎音樂類型）；回到今天的重心，Techno DJ在百大DJs排行榜的名次亦反映Techno在市場上的認受程度。Techno DJ在2016年的最高排名一度下跌至第74位的新低，其後逐漸回升。2020年更迎來傳捩點，比利時女Techno DJ Charlotte de Witte得到第32位，成為當年最高排名的Techno DJ。Charlotte de Witte的名次更一直爬升至今年進佔到第14位，得到近年Techno DJ最好的成績。

比利時Techno女神Charlotte de Witte近年的地位躍升迅速，2019年首度登上百大DJ排行榜，從第74位跳升至今年的14位。2013年以假名Raving George推出EP，以避免外間對女性DJ的負面印象，直至2015年才以真名推出個人作品。

Techno女神Charlotte de Witte的魅力

DJ Mag為了平衡由EDM DJ壟斷的百大DJs排行榜，自2018年開始與Beatport聯手推行另一個名為「Alternative Top 100 DJs」排行榜，在樂迷的投票以外加入各DJ在Beatport上的銷售成績。兩個排行榜雖然有重叠的DJ，但整體觀感截然不同，更多Hosue和Techno DJ榜上有名。而上文提及的Charlotte de Witte，分別在2020年和2021年連續兩年奪得「Alternative Top 100 DJs」的第1位。早前8月她更成為有史以來首位擔任Tomorrowland主舞台Closing的女DJ和Techno DJ，可見Charlotte de Witte已成為Techno進軍主流市場的重要代表人物。縱然截稿前，DJ Mag還沒有公佈2022年「Alternative Top 100 DJs」的排名，不過Charlotte de Witte將有極大機會再度封后。

往年DJ Mag與Beatport合辦的「Alternative Top 100 DJs」的得獎者與Top 100 DJs略有不同。以上年為例，霸佔頭10位的都以House和Techno DJ為主，包括Charlotte de Witte、Carl Cox、Claptone和Boris Brejcha等。

從編輯精選到公眾投票的DJ Mag排行榜

在Charlotte de Witte出現以前，百大DJ中排名最高的Techno DJ主要由英國傳奇DJ Carl Cox奪得，Carl Cox是DJ Mag百大DJ首次開放予公眾投票那年的第1位。回顧DJ Mag的歷史，它是一本創立於1991年的英國雜誌，內容圍繞電子舞曲和DJ的資訊。創刊當年已經有DJ排行榜，不過只有三大DJ，而且是由DJ Mag的編輯記者選出。直至1993年，排行榜的名次才擴大至100名，1997年才公開予樂迷投票。時至今天，百大排行榜更延伸至「Top 100 Festivals」和「Top 100 Clubs」，而香港蘭桂坊的夜店Boomerang亦連續2年榜上有名，2022年居於第72位。

DJ Mag是一本英國雜誌，於1991年5月正式面世。當時的互聯網尚未發達，雜誌不少部份皆為人手製作。圖為1991年5月號的DJ Mag。

DJ vs Producer

看了那麼多數據，究竟DJ Mag的百大排行榜是一個怎樣的存在﹖主觀地說，它只是一個商業世界的產物，它的經濟意義大於文化意義，它是一個最受歡迎DJ排行榜多於一個DJ實力排行榜。你不需要同意Martin Garrix是全地球最強的DJ，你只需要了解他是全地球最受歡迎的DJ，或者是全地球最多人認識的DJ便足夠了。上文提到，排名較高的DJ多以狹義EDM見稱，他們的作品較為商業，適合大眾市場口味。由於排行榜反映受歡迎程度，這亦衍生另一個問題，樂迷更大程度按自己喜歡的歌曲去投票，只要DJ們製作的歌曲夠流行，樂迷喜歡就會投票給他們。

尤其在串流平台蓬勃的年代，你不需要看過某DJ的現場演出也有機會聽過甚至愛上他的作品，這種狀況逐漸令棑行榜與DJ實力沒有直程關係。同一時間，很多DJ或幕後團隊都深明這個道理，不難發現好多DJ同時兼任Producer（製作人）去推出歌曲，因為大家都了解一首歌曲的散佈威力遠強於一個現場演出。只要有一首歌能打響名堂，各種各樣的演出機會就會接踵而來。在這個前題下，究竟我們應該稱呼排行榜上的人物是出色的DJ還是Producer？

退後一萬步，造成以上的局面，樂迷亦有責任。當觀眾對於DJ播放一首大熱歌曲的反應熾熱過DJ運用精湛技術進行Mixing時，DJ就會理解什麼事情能挑動觀眾的情緒，自然就往那個方向走，這是可以理解的。說到底，DJ都是一個需要閱讀和滿足舞池的表演者，了解觀眾喜好也是必須的。雖然以上綜合了各種對排行榜的意見，但請不要誤會，我沒有否定它的存在意義，因為排行榜是一個有效方式讓你快速了解某一個領域。以我為例，在初接觸電子音樂時就是按照百大DJ排行榜去搜尋各DJ的背景、音樂和現場演出，然後從中尋找自己的喜好。若然你是初接觸電子音樂的朋友，我絕對會推薦你先從百大DJ排行榜上的單位入手。

排行榜又豈止得一個

百大DJ排行榜反映的現實，DJ Mag絕對心裏有數，否則也不會創立「Alternative Top 100 DJs」。同一時間，世上還有各式各樣的電子音樂排行榜，另一個值得留意的排行榜便是由1001Tracklist發佈的「Top 101 Producers」。1001Tracklist是一個網上歌單平台，讓你知道各個DJ Set的歌單，並能即時顯示播放中的段落屬於哪一首歌，對新手DJ來說是一個強大的學習工具。2016年，1001Tracklist發佈了第1個「Top 101 Producers」排行榜。這個排行榜的定位與其反映的成績較為貼近，因它以網站上的DJ Set作為數據基礎，按「Unique DJ Support」的數目去排列名次。

1001Tracklist是一個網上歌單平台，讓你知道各個DJ Set的歌單，並能即時顯示播放中的段落屬於哪一首歌，對新手DJ來說是一個強大的學習工具。

「Unique DJ Support」是指一位DJ支持一首歌曲的意思，若有3位DJ播放過同1首歌，代表這首歌得到3個Unique DJ Supports；若有1位DJ播放過同1首歌3次，只計算為1個Unique DJ Support；若有1位DJ播放過同1位DJ的2首歌，則計算為2個Unique DJ Supports。當然背後還有其他細則，有興趣可以到相關網站查看。簡單而言，這個排行榜反映了歌曲在DJ界的受歡迎程度，過去1年哪位製作人的歌曲被播放的次數最高，是一個從行業角度出發的排行榜。2022年獲得「Top 101 Producers」第1位的製作人是David Guetta，這正是文初提及他大力推廣的音樂類型Future Rave逐漸取得成果的其中一項証明。

2022年Top 101 Producers排行榜。

排行榜的參考價值

一個排行榜並不能充分反映一名DJ的實力，較偏向反映DJ的流行程度，在我而言更加純粹是一個了解電子音樂的快捷途徑，因為世上沒有一個選舉能做到絕對公平。外國音樂如是，香港音樂如是。臨近年尾，各大媒體即將進入截數階段，頒獎禮亦將輪流舉行。每個地方都有它的遊戲規則，最重要是了解你所留意的排行榜背後的運作機制，才能更客觀地詮釋排行榜的結果。說到底，排行榜只是市場推廣的一種方式，最重要是建立自己的品味，找到自己喜歡的音樂。畢竟，質素是有高低之分，但喜好是沒有對錯之分。

波盛激情推介：Top 101 Producers 2022歌曲

CID – La La La

David Guetta, MORTEN - Juno

FISHER, Shermanology - It’s A Killa

James Hype, Miggy Dela Rosa - Ferrari

Martin Garrix, Brooks - Quantum