電音介紹｜2022 DJ Mag百大DJ排行榜出爐
DJ Mag百大DJ排行榜剛於上星期出爐，這篇專欄的刊登時間適逢這件電子音樂界的年度盛事，便暫時不說音樂類型的故事，跟大家談談這個排行榜。自1997年開始，DJ Mag每年皆開放予全球電子音樂樂迷進行投票，從而選出年度百大DJ。今年排行榜的結果有什麼亮點？這些結果背後反映著什麼？
Martin Garrix相隔3年重奪第1位
全球產業正從疫情中復甦，各大電子音樂節相繼復辦，令市場再次興旺。今年百大DJ選舉一共吸引130萬位來自全球243個國家的樂迷投票，最終獲得第1名的是Martin Garrix。他憑著2013年作品《Animals》打響名堂，多年來的人氣有增無減。2022年4月他以與Zedd合作的單曲《Follow》揭開序幕，每隔數天便推出新歌，最後在4月29日將他第一張錄音室專輯《Sentio》內的11首歌曲全數發佈。年僅26歲的Martin Garrix自2015年開始，每年均打入排行榜的三甲。今年第4次奪得第1位，次數僅次於荷蘭DJ Armin van Buuren的5次。今年Martin Garrix更特別為DJ Mag於紐約帝國大廈天台錄製了一個接近1小時的DJ Set。
Armin van Buuren穩坐排名最高的Trance DJ
Armin van Buuren今年稍為回落至第5位，同時繼續成為排名最高的Trance DJ。他自2004年上榜起從未跌出頭5位，但更令人佩服的是他對Trance音樂的熱情。由他主理的音樂節目A State of Trance，過去20年每週播放接近2小時的Trance音樂，明年3月將迎接第1100集，傳聞屆時將會有音樂節作為慶祝活動。2022年Armin van Buuren除了埋首於巡迴演出，他更發佈了三部曲專輯《Feel Again》的首兩部，當中收錄Billboard Dance第1位的《One More Time》。
百大DJ十強混戰
綜觀排行榜的頭10位，這10個單位與上年一模一樣。除了第4位Alok和第6位Afrojack的位置不變，其餘DJ的排名各有升降，但無一跌出10名外，可見他們都成功抵擋從後而來的威脅。但10強與後面DJ之間的差距究竟是被拉闊還是收窄﹖由於官方沒有公佈各單位的得票，所以都無從稽考。10強中還有一個想提及的單位，就是排名第2的David Guetta。David Guetta在過去2年奪冠後雖然在今年被Martin Garrix挑戰成功，但他與MORTEN近年致力推廣的音樂類型Future Rave在主流電子音樂圈逐漸取得成果，相信David Guetta的未來將與Future Rave的「Future」掛鉤。
不容忽視的Techno勢力
從音樂類型而言，以上排名較高的DJ多以狹義EDM見稱，意思是他們較著重商業化、適合在大型電子音樂節上播放的歌曲。由於他們的作品或演出都較適合大眾市場，知名度自然容易建立，繼而擁有較高名次。相比之下，其他音樂類型例如Techno在主流市場便被視為偏門，因此要在商業化的主流比賽中佔一席位並非易事。然而，音樂的潮流是流動的，你永遠不會知道某年某月輪到什麼音樂類型當道，而多項証據顯示Techno的勢力不容忽視。
在歷史層面，Techno始於80年代的美國，是當House從芝加哥傳到底特律後所演變出的一種類型，在現今EDM出現前已經是電子音樂的元老之一；在銷售層面，過去Techno都在電子音樂銷售平台Beatport得到很高的銷量，2019年和2020年皆奪得第1位（雖然在2021年被Tech House取代成為最受歡迎音樂類型）；回到今天的重心，Techno DJ在百大DJs排行榜的名次亦反映Techno在市場上的認受程度。Techno DJ在2016年的最高排名一度下跌至第74位的新低，其後逐漸回升。2020年更迎來傳捩點，比利時女Techno DJ Charlotte de Witte得到第32位，成為當年最高排名的Techno DJ。Charlotte de Witte的名次更一直爬升至今年進佔到第14位，得到近年Techno DJ最好的成績。
Techno女神Charlotte de Witte的魅力
DJ Mag為了平衡由EDM DJ壟斷的百大DJs排行榜，自2018年開始與Beatport聯手推行另一個名為「Alternative Top 100 DJs」排行榜，在樂迷的投票以外加入各DJ在Beatport上的銷售成績。兩個排行榜雖然有重叠的DJ，但整體觀感截然不同，更多Hosue和Techno DJ榜上有名。而上文提及的Charlotte de Witte，分別在2020年和2021年連續兩年奪得「Alternative Top 100 DJs」的第1位。早前8月她更成為有史以來首位擔任Tomorrowland主舞台Closing的女DJ和Techno DJ，可見Charlotte de Witte已成為Techno進軍主流市場的重要代表人物。縱然截稿前，DJ Mag還沒有公佈2022年「Alternative Top 100 DJs」的排名，不過Charlotte de Witte將有極大機會再度封后。
從編輯精選到公眾投票的DJ Mag排行榜
在Charlotte de Witte出現以前，百大DJ中排名最高的Techno DJ主要由英國傳奇DJ Carl Cox奪得，Carl Cox是DJ Mag百大DJ首次開放予公眾投票那年的第1位。回顧DJ Mag的歷史，它是一本創立於1991年的英國雜誌，內容圍繞電子舞曲和DJ的資訊。創刊當年已經有DJ排行榜，不過只有三大DJ，而且是由DJ Mag的編輯記者選出。直至1993年，排行榜的名次才擴大至100名，1997年才公開予樂迷投票。時至今天，百大排行榜更延伸至「Top 100 Festivals」和「Top 100 Clubs」，而香港蘭桂坊的夜店Boomerang亦連續2年榜上有名，2022年居於第72位。
DJ vs Producer
看了那麼多數據，究竟DJ Mag的百大排行榜是一個怎樣的存在﹖主觀地說，它只是一個商業世界的產物，它的經濟意義大於文化意義，它是一個最受歡迎DJ排行榜多於一個DJ實力排行榜。你不需要同意Martin Garrix是全地球最強的DJ，你只需要了解他是全地球最受歡迎的DJ，或者是全地球最多人認識的DJ便足夠了。上文提到，排名較高的DJ多以狹義EDM見稱，他們的作品較為商業，適合大眾市場口味。由於排行榜反映受歡迎程度，這亦衍生另一個問題，樂迷更大程度按自己喜歡的歌曲去投票，只要DJ們製作的歌曲夠流行，樂迷喜歡就會投票給他們。
尤其在串流平台蓬勃的年代，你不需要看過某DJ的現場演出也有機會聽過甚至愛上他的作品，這種狀況逐漸令棑行榜與DJ實力沒有直程關係。同一時間，很多DJ或幕後團隊都深明這個道理，不難發現好多DJ同時兼任Producer（製作人）去推出歌曲，因為大家都了解一首歌曲的散佈威力遠強於一個現場演出。只要有一首歌能打響名堂，各種各樣的演出機會就會接踵而來。在這個前題下，究竟我們應該稱呼排行榜上的人物是出色的DJ還是Producer？
退後一萬步，造成以上的局面，樂迷亦有責任。當觀眾對於DJ播放一首大熱歌曲的反應熾熱過DJ運用精湛技術進行Mixing時，DJ就會理解什麼事情能挑動觀眾的情緒，自然就往那個方向走，這是可以理解的。說到底，DJ都是一個需要閱讀和滿足舞池的表演者，了解觀眾喜好也是必須的。雖然以上綜合了各種對排行榜的意見，但請不要誤會，我沒有否定它的存在意義，因為排行榜是一個有效方式讓你快速了解某一個領域。以我為例，在初接觸電子音樂時就是按照百大DJ排行榜去搜尋各DJ的背景、音樂和現場演出，然後從中尋找自己的喜好。若然你是初接觸電子音樂的朋友，我絕對會推薦你先從百大DJ排行榜上的單位入手。
排行榜又豈止得一個
百大DJ排行榜反映的現實，DJ Mag絕對心裏有數，否則也不會創立「Alternative Top 100 DJs」。同一時間，世上還有各式各樣的電子音樂排行榜，另一個值得留意的排行榜便是由1001Tracklist發佈的「Top 101 Producers」。1001Tracklist是一個網上歌單平台，讓你知道各個DJ Set的歌單，並能即時顯示播放中的段落屬於哪一首歌，對新手DJ來說是一個強大的學習工具。2016年，1001Tracklist發佈了第1個「Top 101 Producers」排行榜。這個排行榜的定位與其反映的成績較為貼近，因它以網站上的DJ Set作為數據基礎，按「Unique DJ Support」的數目去排列名次。
「Unique DJ Support」是指一位DJ支持一首歌曲的意思，若有3位DJ播放過同1首歌，代表這首歌得到3個Unique DJ Supports；若有1位DJ播放過同1首歌3次，只計算為1個Unique DJ Support；若有1位DJ播放過同1位DJ的2首歌，則計算為2個Unique DJ Supports。當然背後還有其他細則，有興趣可以到相關網站查看。簡單而言，這個排行榜反映了歌曲在DJ界的受歡迎程度，過去1年哪位製作人的歌曲被播放的次數最高，是一個從行業角度出發的排行榜。2022年獲得「Top 101 Producers」第1位的製作人是David Guetta，這正是文初提及他大力推廣的音樂類型Future Rave逐漸取得成果的其中一項証明。
排行榜的參考價值
一個排行榜並不能充分反映一名DJ的實力，較偏向反映DJ的流行程度，在我而言更加純粹是一個了解電子音樂的快捷途徑，因為世上沒有一個選舉能做到絕對公平。外國音樂如是，香港音樂如是。臨近年尾，各大媒體即將進入截數階段，頒獎禮亦將輪流舉行。每個地方都有它的遊戲規則，最重要是了解你所留意的排行榜背後的運作機制，才能更客觀地詮釋排行榜的結果。說到底，排行榜只是市場推廣的一種方式，最重要是建立自己的品味，找到自己喜歡的音樂。畢竟，質素是有高低之分，但喜好是沒有對錯之分。