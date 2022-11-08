張敬軒宣布開10場聖誕跨年騷　「為20周年寫上完美句號」

張敬軒終於宣布於12月20至1月2日假灣仔會議展覽中心，舉行十場演唱會《Revisit張敬軒演唱會 》，繼去年聖誕20週年演唱會同歌迷一齊過之後，今次軒仔準備為二十週年再做一個大總結。演唱會門票於本月16-18日東亞銀行信用咭優先訂購，22日快達票公開發售！

張敬軒宣布開10場聖誕跨年騷！

為配合演唱會主題，今次海報都是在飛機上進行拍攝。三年沒有上過飛機，無論軒仔及工作人員上到機都非常開心及懷念，軒仔重笑言簡直有陌生感覺：「我今次飛灣仔，交通好方便，因為有東鐵線，哈哈。我地之前做完26 場二十週年演唱會，歌迷話我仲有好多歌未唱，仲想聽，見時間又ok ，好多方面都配合到，所以就決定不如一齊為呢個20週年寫上一個完美句號啦。 演唱會用《Revisit》，這個字中文解作舊地重遊。所以這個演唱會，我將帶領大家，用我的歌同大家一起重遊20年的回憶。對人對事對青春一齊來遊歷一次，我相信歌迷同我一樣，會有好多回憶。」

為配合主題，演唱會海報都是在飛機上進行拍攝。

對於三年沒有登上飛機，軒仔表示興奮。

提到今次演唱會開三面台，軒仔表示已經好幾年沒有這樣做騷，所以非常有新鮮感：「今次我哋都好大製作，好重本。首先係音響方面，保証每一個觀眾會有聽覺上最高享受，另外視覺上都會好靚，聖誕新年是開心日子，所以成個騷不會似上一次咁heavy，會歡樂好多。另外都一定唔會剩係唱 Side Track，雖然好多歌迷話好多 Side Track想聽，但係今次係重遊20週年的歌，所以經典的好聽的都會唱。」

軒仔話今次演唱會係總結入行20周年。

軒仔幾開心！

為了海報拍攝特別包了一大型機艙。

今次海報是包了一大型機艙進行拍攝，三年沒登上飛機，軒仔期待做完演唱會後馬上去旅行。不過對於三年不能外遊，軒仔卻認為不可惜，因為大家花多了事件游歷香港這個地方：「呢三年大家睇多咗香港本身好多靚風景。而且疫情都教會咗我哋好多嘢，人同人之間相處回憶變得好珍貴。」