Clockenflap停辦3年終於強勢回歸　下年3月重返中環海濱繼續high

香港最大的戶外音樂及藝術節Clockenflap今天隆重宣布了樂迷翹首以待的消息 – 這個傳奇的音樂文化藝術盛會將於2023年3月重返中環海濱。闊別三年，Clockenflap 作為深受觀眾愛戴的盛大音樂文化藝術活動，鐵定於2023年3月3日（週五）至3月5日（週日），於中環海濱舉行。這次，Clockenflap以完整體驗宣布回歸，標誌著這個享譽全球的香港音樂文化藝術盛事將重新為觀眾帶來精彩絕倫的內容及獨一無二的世界級戶外音樂節體驗。

闊別三年，Clockenflap 作為深受觀眾愛戴的盛大音樂文化藝術活動，鐵定於2023年3月3日（週五）至3月5日（週日），於中環海濱舉行

三年不是一段短暫的時間，當中團隊面對的挑戰並非三言兩語所能盡訴，而期間，音樂節亦曾經有過可以以各種大受限制的形式回歸的機會，可是回想細味以往Clockenflap音樂節，大家最惦念的是什麼？可能是終於可以親身參與心儀已久的國際級傳奇音樂人現場表演的血脈沸騰；可能是在戶外的環境裡，隨心隨意地遊走不同舞台之間的自由愜意；可能是遇見不同人，體驗不同文化和生活方式的無盡驚喜；可能是在繽紛多元的環境中，和三兩知己及一家大細飲食暢談的滿足笑容，這一切一切都是 Clockenflap主辦單位不能割捨的重要組成部分。而讓觀眾可以徜徉在 Clockenflap音樂及藝術節精心打造，獨一無二的小宇宙中裡發掘不同可能，正正是 Clockenflap團隊舉辦活動最大的動力。

歷年Clockenflap盛況。（資料圖片）

因此即便面對巨大的挑戰，Clockenflap團隊仍然努力堅持，養精蓄銳並終於在今天宣布隆重歸來，令人振奮的消息。2023年3月舉辦的音樂節，將包含香港音樂愛好者所熟悉和喜愛的Clockenflap完整世界級音樂節體驗 ：一系列必看的國際、亞洲及本地音樂單位表演；具有多個舞台的戶外環境；精心規劃安排的現場餐飲體驗及可於場內隨意走動的不設劃位自由站立安排， 觀眾在音樂節其間，可以輕鬆地穿梭於不同的舞台及節目之間。

2018年Clockenflap音樂會。（資料圖片）

2023年3月為Clockenflap音樂及藝術節第12屆活動，勢必讓香港及附近地區翹首以望的音樂及藝術愛好者興奮萬分。Clockenflap於2008年在數碼港首次舉辦，2011年移師至西九龍海濱長廊，及後於2016年又遷往中環海濱舉行。 Clockenflap以創造友好、奇趣、多元和前衛的音樂節體驗而享譽國際。過去三年未能舉辦，不少樂迷、音樂人及業界人士均紛紛表示惋惜及向主辦單位表達對音樂節的想念。

Clockenflap已經停辦3年。（官方海報）

除繽紛多元的音樂節體驗外，Clockenflap同時以集結各種不同音樂風格而聞名，每年龐大而頂尖的音樂陣容中囊括國際殿堂級音樂單位、亞洲及本地炙手可熱的音樂人等等。美國著名媒體 Buzzfeed 曾經於參與音樂節後，力讚 Clockenflap 為「Asia’s answer to Coachella」 （亞洲的 Coachella ）。而兩度參與 Clockenflap 表演的傳奇音樂人Nile Rodgers 更曾公開表示 Clockenflap 音樂節是其全球最喜愛的音樂節。樂迷敬請密切期待第一輪音樂陣容及音樂節早鳥票開售的時間。已購買Clockenflap 2021，並選擇保留門票而沒有退票的觀眾，再一次感謝你們的支持，你所持有的未退款門票於新的日期仍然有效， 最新的入場安排將於稍後時間公布，敬請留意。