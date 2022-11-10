傳環球與商台再陷決裂風波　旗下歌手全部缺席《叱咤頒獎禮》記招

環球唱片公司年初就歌曲上榜及獎項問題，多次跟商業電台叱咤903鬧不和。不過隨著環球旗下歌手AGA及許志安今年都有冠軍歌，以為雙方重修舊好之際，有傳環球旗下所有歌手將會缺席於今日（10日）舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者招待會，實行「無聲抗議」。

環球唱片於今年初公開發聲明，指「近兩年來商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品」，令決裂浮面。（資料圖片）

本年度的叱咤樂壇頒獎典禮記者會於今午在昂坪市集舉行，樂壇所有歌手都必定會出席，包括人氣男團MIRROR其中9位成員、華納、SONY等唱片公司亦會派歌手出席。不過昨日卻傳出環球唱片以工作為由，指旗下歌手不會現身。

環球唱片公司年初就歌曲上榜及獎項問題，多次跟商業電台叱咤903鬧不和。

其實過去已經多次傳出環球跟商業電台不和，不過今年初環球就叱咤樂壇生力軍演唱會名單沒有奪得獎項的環球歌手，包括獲頒生力軍男歌手銅獎的曾比特、生力軍組合金獎石山街、銅獎的P1X3L，以及女新人Kerryta，事件隨即引起網民熱烈討論。事後環球更發聲明表示「近兩年來商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品」，令決裂浮面。

就算今年加盟環球的安仔新歌奪得冠軍歌，但仍未能化解環球與商台的不和。（資料圖片）

加上去年AGA盛裝出席頒獎禮，結果坐足全晚冇獎攞，令環球感不滿。雖然近年AGA憑歌曲《Tomorrow》成為五台冠軍歌，而重返樂壇的許志安加盟環球後首支作品《人與人之間》亦奪得冠軍歌，但雙方仍無法平息不和。