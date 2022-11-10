叱咤2022｜姜濤對冧莊我最喜愛男歌手平常心：想MIRROR拎到好成績

原定於本月初舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，因受惡劣天氣影響延至今日（10/11）於昂坪市集舉行，MIRROR的其中9位成員包括姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy、Lokman、Frankie、Stanley和Alton均有現身。他們以全黑西裝型爆出場，全場立即尖叫聲四起。

MIRROR以黑色西裝型爆出場。（鄺鈺瑩攝）

MIRROR接受訪問時表示很開心再次見到粉絲們，得知他們通宵等候亦十分擔心，Lokman說：「可能有啲細細個嘅，俾爸爸媽媽鬧就死火啦。同埋喺度通宵又未係好舒服，今日又咁熱，唔知佢哋夠唔夠水、夠唔夠衫，夠唔夠嘢食，所以非常擔心。」有份角逐新人獎的Jeremy和Alton謙虛指沒有太大信心奪獎，Jeremy說：「我做足200%努力就覺得夠，可以畀大家見到MIRROR每位成員都有唔同特色，大家好努力做緊想做嘅嘢，就係我嘅目標。」Alton笑言：「我對Jeremy有信心，我對自己未來有信心啲。因為以客觀數字睇，作品嘅數量，Jeremy係客觀性地多機會，今次係同AK唱，所以都唔係朝呢個方向，所以對未來有信心啲。」

戴上口罩現身的Jeremy指因為前幾天才從日本回港，是次行程是為新歌拍攝MV。（鄺鈺瑩攝）

問到MIRROR有否信心奪組合金獎，Lokman笑言獎項就如浮雲。（鄺鈺瑩攝）

去年連奪「我最喜愛男歌手」及「我最喜愛歌曲獎」的姜濤，問到有沒有信心冧莊，他坦言抱平常心：「對MIRROR嘅嘢有信心，始終對組合……希望大家拎到好成績。有MIRROR先有我哋，組合永遠最緊要。」而今年4首作品均有份參與創作的Ian有信心奪唱作人獎或是男歌手獎項嗎？他說：「冇好諗嗰方面，反而比較開心有空間去出自己唱、自己寫嘅歌，呢樣比較開心。獎項攞到當然好大鼓舞，但比較開心係大家認同我嘅歌、聽我嘅歌。」Jer同樣認為獎項並非最重要：「作品講到嘅message先係最重要……（係咪會出新歌？）嚟緊年尾會有一首。」