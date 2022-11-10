叱咤2022︱鄭欣宜冇諗獎項努力記舞步　大讚教主跳舞勁：黐線㗎佢

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今日（10/11）於昂坪市集舉行，「異父異母低能巨孖寶」許廷鏗（Alfred）和鄭欣宜（Joyce）於活動後一同受訪，問到有沒有信心奪獎，他們異口同聲表示「冇諗呢樣嘢」，Alfred說：「又唔能夠非常之平常心，但係咪非常之雀躍？近年個心態比較平常心啲。」Joyce則表示滿腦子都在記舞步，事關她將於星期日（13/11）與Anson Lo合體開騷，不過有獎就當然會非常開心：「我話I don’t mind都係呃你啦。（係咪都想冧莊呀？）如果有得冧就梗係冧，所以大家開始投票時，記得投我一票呀下。」



問到有沒有信心奪獎，他們異口同聲表示「冇諗呢樣嘢」。（鄺鈺瑩攝）

談到星期日與Anson Lo的拉闊音樂會，Joyce坦言努力記舞步中：「你知我個partner跳舞幾勁㗎啦，黐線㗎佢，又學得快、又大力喎，我幾驚跳錯steps俾佢打暈我呀。」Alfred加插一句：「又後生呢…聽唔聽到呀？」Joyce先反白眼再說：「我成日咁啱呢句就聽唔到。」她續指興奮又期待：「好多樂迷都好期待個騷，令到我都好興奮。」Alfred突然呷醋說：「希望呢個新歡，做完呢個騷之後可以返番嚟顧及你個前夫」，Joyce回應：「唔緊要，我哋分手亦是朋友。」