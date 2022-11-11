傳曾比特不滿環球冷待北上自力更生　恐步陳凱詠Jace後塵離巢？

環球唱片最近新聞多多，先有陳凱詠（Jace）雪藏風波引起諸多揣測，最後以環球一句「環球唱片與Jace雙方理念不一致，所以就續約一事未達成共識，環球唱片現階段的情況只好等她於明年約滿離開」作結，後有疑似再陷與商台決裂風波，旗下歌手全數缺席《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，花生度十足。一波未平，一波又起，近日便有消息傳出，指上年以環球歌手正式出道、《全民造星II》出身的曾比特（Mike）對公司安排感到不滿。

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有指，曾比特雖然跟足環球要求先後在無綫（TVB）和內地節目《聲生不息》和《披荊斬棘》，但仍然被公司冷待，北上工作只派一個助理傍實，去到《披荊斬棘》中段更抽起該名助理，所有事情都要他自己與節目組交涉，連宣傳影片都要他自己親自操刀，相反其他參加者的公司出盡力幫旗下藝人，顯得他非常陰功，而他亦曾經向公司表達不滿，惜公司未有理會，事件令他萌生去意，可是他上年才與公司簽訂三年合約，所以要等一段長時間才可以離巢。