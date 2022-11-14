樂隊Zpecial新歌MV邀請林千渟佩男做女主角　主音康聰艷福無邊

今年新加入華納的樂隊Zpecial推出新歌《Not the One (Neither of Us)》，邀請到林千渟及微辣佩男兩位女主角參與MV演出，與主音康聰及鼓手煒賢演對手戲。對於首次演戲，康聰緊張到標汗，而煒賢就直言：「借呢首歌向曾經被我傷害過的女孩子，講聲唔好意思。」

樂隊Zpecial為新歌《Not the One (Neither of Us)》推出MV。

Zpecial邀請到林千渟擔任MV女主角。

仲有微辣嘅佩男。

康聰透露新歌是講述在感情中不斷循環傷害的故事，第一次做男主角的他與兩位女主角都有親密戲而感到非常緊張，更被佩男取笑：「有一場戲，好搞笑，拍拍吓，我突然間塊面黐𥹉𥹉，佢大汗到我塊面濕晒，全部係佢啲汗。」康聰則尷尬笑言：「係呀，唔好意思，攬頭攬頸之後，我發覺自己唔單止係手出汗，手臂都出埋汗，攬過佢去到就搞到佢面都濕埋。」

康聰在MV中跟林千渟有不少對手戲。

更與佩男有親密戲。

煒賢同樣是接觸演戲，但就沒有康聰那麼有艷福，主要的戲份都是跟林千渟吵大鑊：「我第一次要係中環條街同女朋友吵大鑊拍嗌交戲，互爆左咗十幾次導演先收貨。都好多謝千渟帶我入戲，好彩我個樣夠衰夠惡，導演都收貨。」問到煒賢在感情中可曾傷害過人？煒賢坦言：「點會冇，我喺呢度借呢首歌向曾經被我傷害過嘅女孩子，講聲唔好意思。」

煒賢同林千渟相擁。

康聰表示在感情中受傷都算是人生的成長過程，透過傷害人就能成長，日後亦能在將感情處理得更好。而千渟就認為被傷害是人生的必經過程，年輕時會想報仇，但人大了成熟了，就覺得報仇只會令自己更累。