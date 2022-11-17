P1X3L借新歌答謝歌迷　承諾約定互相守護：陪伴大家走更遠的路

組合P1X3L推出新歌《Wherever You Are》是三子憑歌寄意，感激Puzzle（P1X3L粉絲的稱呼）一直以來的愛戴與支持，更以歌詞：「Wherever you are/傷感拋開/對你擁護的愛 一世都未改」來向粉絲「表白」。

P1X3L推出新歌《Wherever You Are》是三子憑歌寄意，感激Puzzle（P1X3L粉絲的稱呼）一直以來的愛戴與支持。

《Wherever You Are》MV充滿青春氣息，三子與女主角遊歷不同地方，先在天台佈置小天地嬉戲追逐，又玩枕頭大戰漫天羽毛，畫面相當唯美。另外，Phoebus、Marco及George分別帶女主角到籃球場、畫室及貨櫃場進行一連串的探險及談心。

吳啟洋Phoebus。

今次新歌MV的女主角是位素人，就如各位Puzzle一樣，所有互動都是發自內心的真摯情感。P1X3L亦希望可以與一眾Puzzle互動，在將來在不同場合都有緊密的接觸，而Phoebus更特意加入滾軸溜冰場口，因為他希望日後都可以舉辦同樣活動與Puzzle見面。

George。

Marco。

P1X3L希望借歌曲答謝Puzzle支持，他們說：「想藉着這首新歌特別多謝我們的粉絲，希望Puzzle知道，除了他們守護P1X3L之外，我們同樣在守護他們。我們承諾會陪伴大家走更遠的路，路上並不會孤單，因為有彼此的相伴。」