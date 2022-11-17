曾比特自爆北上發展半年感不安：一個人喺內地好多環境都唔熟悉

曾比特和炎明熹今晚出席表演項目綵排。（葉志明攝）

曾比特去年簽約環球唱片正式出道成歌手，推出多首大熱情歌，更於今年初開始進攻內地市場，先後亮相TVB及內地節目《聲生不息》和《披荊斬棘》。在北上工作的曾比特疑不堪壓力，大爆公司只委派一名助理跟班，去到《披荊斬棘》中段更抽起該名助理，令所有事情都要他親自與節目組交涉，甚至連宣傳影片都要他親自操刀，相反其他參加者的公司就全力幫旗下藝人，他曾經向公司表達不滿，卻不得要領，事件令他萌生去意。

曾比特今個月頭2日從內地返港。（葉志明攝）

今日（17/11）曾比特現身電視城出席「聲生不息福祿壽」表演項目排練時，就事件接受《香港01》訪問時說：「其實今次對我嚟講係一個好大嘅學習，因為讓我更了解佢哋認識佢哋，令我點樣去同佢哋去溝通，呢個對我嚟講係一個幾好嘅經驗。（當時要獨個面對所有事情，是否未及適應而引發不滿？）應該咁講，我可以講係不安多，當時我都有同家人同公司分享自己當時嘅感受，因為畢竟自己一個人喺內地，而且好多環境自己都係唔係好熟悉，變咗又要有好多嘢要自己去做，反而令到自己更加害怕。」

曾比特續說：「雖然公司喺香港，可以話遠水不能夠救近火，但佢哋都比咗好多意見我，因為我同公司嘅關係相輔相成。（話你當時嬲嬲豬，嬲有話唔續約？）咁又冇嬲嬲豬嘅，大家識我嘅都知我係一個極容易搓圓撳扁嘅人嚟，我遇到問題，就想知呢個問題點樣去解決，當時喺內地就係唔知道點解決，就去問意見，好多時候都係咁樣，唔可以話係嬲嬲豬，而係實則去解決好多嘢。(公司有冇捉你照肺?)我同公司溝通得好好，大家去互相去了解，反而呢個旅程，大家了解多咗。（對公司仲有冇離心先！）哈哈！離心力就有。可以咁，我同公司嘅關係還可以。」