Super Junior深夜抵港 崔始源fans services 做到足

崔始源不停向傳媒打招呼。（陳順禎）

韓團Super Junior將在本周末一連兩日於亞洲國際博覽館Arena舉行《Super Show 9: ROAD》。一行八人包括隊長利特、藝聲、神童、李東海、銀赫、崔始源、圭賢及金厲旭於今晚（17日）抵港，逾300名E.L.F到場接機。

晚上11時許，利得率先由秘碼通道步出，藝聲步出後拿出手機拍照 ，圭賢、銀赫亦不斷向fans揮手，始源步出後，除了頻頻點頭外，亦有向在場記者打招呼，上車後更拉開窗簾繼續打招呼。

（陳順禎攝）

Super Junior一連兩場香港演唱會本周六（19日）在亞洲博覽館舉行，今晚周四（17日）到埗，或者有網民會質疑Super Junior有否違反香港防疫條例，《香港01》向演唱會單位查詢，演唱會主辦單位表示：「今次演唱會的安排完全符合現時香港的防疫規定。根據現行《預防及控制疾病條例》以及醫務衛生局局長的指明及指示，作為員工（即非顧客）的持黃碼人士可進入公眾娛樂場所，而進行綵排及表演的人士均屬涉及處所運作的員工。另外，表演人士如未能配戴口罩，必須符合一些檢測要求。

根據政府公布，「無法佩戴口罩彩排或表演的演出者須於首次入場前七日內進行政府認可的2019冠狀病毒病反轉錄聚合酶連鎖反應核酸檢測，並持有檢測陰性結果證明；每天在進入場地前亦須進行2019冠狀病毒病快速抗原檢測。」Super Junior 演唱會的表演者及制作人會在完全符合上述法例要求下為觀眾帶來高質素的製作。

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