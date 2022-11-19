Dear Jane演唱會全場多次大合唱　主音Tim勁感動：Love You Guys

樂隊Dear Jane一連三場的《What’s Happening Live 2022》昨晚（18/11）於西九竹翠公園正式開騷，主音Tim的太太楊洛婷（Rabeea）與一對仔女在開騷前到達，逗留約15分鐘後，Rabeea透露因女女發燒故提早離場。



Dear Jane一連三場的戶外騷昨晚正式開鑼。（陳順禎攝）

演唱會於晚上8時55分開始，四子以《男兒當打交》、《戰狼三國》、《Rising Star》等一系列搖滾歌曲揭開序幕，再配以噴火效果，台下觀眾隨即企起身氣氛High爆。當Dear Jane唱出多首大熱作品包括《只知感覺失了蹤》、《經過一些秋與冬》、《人類不宜飛行》、《哪裡只得我共你》，《不許你注定一人》時，全場多次大合唱令主音Tim非常感動不時拍手高呼：「Thank You，Love You Guys」。

全場多次大合唱令Dear Jane非常感動。（陳順禎攝）

Dear Jane首場演唱會嘉賓請來艾粒，並合唱《大飲茶》。（陳順禎攝）

演唱會首場請來艾粒做嘉賓，他們合唱出《大飲茶》再次炒熱全場氣氛。合唱過後，艾粒笑言：「唔該晒暖場嘉賓Dear Jane」，更提到華納唱片早前於香港站的廣告：「我哋係華納新單位，嗰個係Future is now，我哋整個Pass is now，叫埋Dear Jane 同洪嘉豪」，非常搞笑。演唱會於晚上11時以《銀河修理員》及《聖馬力諾之心》圓滿落幕。

全場一齊玩波波，氣氛高漲。（陳順禎攝）

Jackal和Nice組成「NJ孖寶」，更笑言準備出道。（陳順禎攝）

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