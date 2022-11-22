BLACKPINK演唱會｜優先購票狂彈回主頁　網民鼓燥：得楊千嬅俾我

BLACKPINK將於明年1月13至15日在香港亞洲國際博覽館舉行一連三場世界巡迴演唱會。

韓國女團BLACKPINK將於明年1月13至15日在香港亞洲國際博覽館舉行一連三場 《BORN PINK》世界巡迴演唱會，門票於昨日（21日）早上優先發售，不足數小時隨即引起炒賣熱潮，炒至過萬至數十萬元不等。而主辦單位Live Nation的會員優先購票於今早（22日）早上10點開售，可惜網頁出現大塞車，除了導致Hang機，畫面在載入期間，突然跳去Cityline，令大批網民鼓燥！

今早Live Nation會員優先購票網頁出現大塞車。（網頁截圖）

記者早上準時登入Live Nation會員優先購票網頁，但畫面一直都顯示「請重試」，過了十幾分鐘，頁面突然跳到Cityline的網頁，首頁只有楊千嬅、黎明、譚嘉儀等演唱會門票賣，更搜尋不到BLACKPINK演唱會。

等了十幾分鐘，頁面突然跳到Cityline的網頁，更搜尋不到BLACKPINK演唱會。（網頁截圖）

此情況亦出現在其他網民身上，有大批網民到Live Nation的Facebook留言，投訴買不到演唱會門票，更有人爆粗表示：「點解㩒咗成個鐘入到去cityline頁面，冇blackpink俾我買🤬得譚嘉怡、楊千嬅、黎明俾我 DXXX」、「根本就係假既（嘅），retry其實係比人買曬」、「咁算點即係 重試重試重試 入到去 變主頁」。

大批粉絲鼓燥，更有人爆粗留言表示彈到Cityline畫面後，只有楊千嬅、黎明、譚嘉儀的演唱會門票賣。（網頁截圖）

另外，直至早上11點半，BLACKPINK所有優先訂購演唱會門票已經售罄。不過今日買不到門票的粉絲不用灰心，演唱會將於明天11月23日早上10點在Cityline購票通公開發售。