落日飛車因疫情苦等三年後宣布1月來港開騷　門票11月25日開售

人氣台灣樂隊落日飛車即將於2023年1月14及15日，假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行兩場香港音樂會，門票於本星期五（25日）早上10時在快達票網上公開發售。

落日飛車等了三年終於再來港開騷！

落日飛車將於2023年1月舉行兩場音樂會。

落日飛車（Sunset Rollercoaster）早在2016年發表了《JINJI KIKKO 金桔希子》EP後，旋即吸納了大批全球樂迷。當中受90年代香港詭異愛情故事影響所創作的《My Jinji》，在Spotify上的播放量目前已經超過7200萬，在YouTube上的MV播放量也超過了140萬。

落日飛車在曾於2015及2017年來香港演出。

落日飛車的音樂風格早已不能用單一名詞形容，復古、迷幻、浪漫、city pop、soft rock、blue-eyed soul、AOR等元素都能在他們的作品找到，「懷孕搖滾」也是對他們音樂常用的形容詞之一。他們在2015年、2017年曾來香港演出，樂迷原本期待他們2020年帶著《CASSA NOVA 半熟王子》再來香港的專場瞬間完售，卻因疫情一再延期，樂迷實在是苦等了三年又三年。

在疫情期間與韓、泰、美、日等音樂人合作不同作品。

但落日飛車的車速並沒有被環境影響而停下或減慢，反而另辟蹊徑，繼續風馳電掣地在迂迴路上發掘更美風景。這久違幾年間，他們已先後推出《Soft Storm 柔性風暴》專輯及《Vanilla Villa 香草度假村》、《Let There Be Light Again》、與韓、泰、美、日等音樂人合作的《INFINITY SUNSET 夕陽無限好聽》等多張單曲及EP作品，奪得金曲獎最佳樂團獎，更走遍台灣、日本、歐洲、南美、北美及加拿大等地接近一百場的巡迴演出及音樂節，也將會走到澳洲、新加坡及香港等地。

落日飛車曾奪得金曲獎最佳樂團獎。

落日飛車的風格多變，復古、迷幻、浪漫、city pop、soft rock、blue-eyed soul、AOR等元素都能在他們的作品找到。

這三年，落日飛車無論是音樂作品、製作規格以至樂隊的視野都在力臻完善，為配合他們在演出規格的提升，香港專場特意把演出場地從旺角麥花臣場館移師至九龍灣國際展貿中心 Star Hall，邀來樂隊御用演出製作團隊操刀，希望為大家提供更完整的現場音樂體驗。另外，三年前買了飛「長揸（strong hold）」到現在的觀眾將獲免費升級至$680最前區域（需與主辦預先登記）。