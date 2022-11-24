KKBOX香港風雲榜姜濤缺席仍炒飛　原價980元炒高8倍到8000元一張

本周日（27日）舉行的《第四屆KKBOX香港風雲榜》早前因為MIRROR演唱會事件而延遲舉行，原定9月17日於亞洲國際博覽館舉行最終延至本周日正式舉行。姜濤因為早前在籃球賽中受傷，不良於行，所以缺席KKBOX風雲榜，而張敬軒亦因為需要拍戲而缺席。

主辦KKBOX亦在社交平台宣布姜濤未能出席當日的演出 (fb@KKBOX)

今次的《第四屆KKBOX香港風雲榜》需要實名登記，主辦亦有公布實名制的門票不設改名，但市面上仍然有大量的「黃牛」票可供購買，而且叫價頗高。KKBOX風雲榜的正價門票最貴只需1000元，隨即升價8倍，被炒至8000元一張，可見黃牛「食水之深」，而780元的門票亦被炒高6倍，亦有黃牛指售4千已經係「良心價」。昨日（23日）主辦在社交平台宣布明日（25日）將會有少量門票發售，不想「食炒價」的粉絲需要趁最後機會購買。

市面上仍然有大量的「黃牛」票可供購買，而且叫價頗高 (讀者提供)

KKBOX風雲榜的正價門票最貴只需1000元，隨即升價8倍 (讀者提供)

主辦KKBOX早前亦在社交平台宣布當日完整出席得獎歌手名單：Anson Lo 盧瀚霆、Dear Jane、Edan 呂爵安、Ian 陳卓賢、Jer 柳應廷、MC 張天賦、MIRROR、per se、林家謙，風雲大使：Serrini，主持：Serrini、林家謙。

點撃睇得獎名單：