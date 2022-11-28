叱咤2022｜助手「𠝹票論」掀風波　MC張天賦：溝通過佢應承會改善

《KKBOX香港風雲榜》今晚（27/11）於亞洲國際博覽館舉行，MIRROR、古巨基（古Sir）、MC張天賦、林家謙、Serrini、陳蕾，per se、The Hertz以及Novel Fergus均是表演嘉賓之一。MC首次跳唱新歌《OVERALL》，他於表演後接受訪問時坦言仲索緊氣：「唱到半首已經喘晒氣，但要頂硬上，係一個不一樣嘅體驗，爽嘅。嚟緊要練體能，演唱會本來諗住跳好多首歌，體能方面必定要解決咗先。」



MC首次跳唱新歌《OVERALL》，他於表演後接受訪問時坦言仲索緊氣。（梁碧玲攝）

MC日前正式公布三場紅館演唱會的詳情，他笑言隨即被電話轟炸：「呢啲係Happy problem，但係未收到公司指引，未知道有幾多飛。」他透露今次演唱會是四面台，至於會否加場，他表示：「有同公司反映，但可能因為檔期問題就未必有加場，希望不久將來同大家見面。」

MC日前正式公布三場紅館演唱會的詳情，他笑言隨即被電話轟炸。（梁碧玲攝）

《叱咤》「我最喜愛的男歌手」最後五強名單早前出爐，MC未能成功晉身下一輪十強止步，他坦言有少少失望：「唯有之後時間繼續努力。」對於助手Yee Yee的「𠝹票論」，他直言有與對方溝通：「了解佢當時係心急想幫我拉票，可能擔心我唔入圍，所以作出咗啲唔適合或者令人唔舒服嘅字眼。溝通過之後，佢都有應承我會作出改善。」每次Yee Yee的惹火言論，總要MC出面解畫，他說：「兩邊都係肉，要對外界都要對內部，盡我所能調解件事。（心會累？）都會，但都係我嘅工作。」