舒淇馮德倫拍拖睇騷激罕同框撐好友　鄭伊健兩度Encore感動落淚

鄭伊健昨晚（27日）在紅館舉行「HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022」尾場，與伊健在《古惑仔》電影系列合作無間的劉偉強導演、舒淇和錢嘉樂，分別攜眷捧場。舒淇與老公馮德倫激罕同框亮相，全場觀眾哄動，而錢嘉樂無論快歌慢歌都十指緊扣老婆湯盈盈，甜蜜放閃。另外，還有鄭太蒙嘉慧、黎諾懿、梁釗峰與馮允謙等來支持。

舒淇與馮德倫甜蜜睇騷！

仲有導演劉偉強。

舒淇有在IG上載與老公的合照。（IG/@sqwhat）

舒淇、馮德倫、劉偉強、錢嘉樂及湯盈盈同鄭伊健合照。

去到演唱會中段，台上升起三個火爐桶，伊健表示：「我知好多人對呢個爐好多幻想，我只係諗到燒嘢食啫！」又稱每次看到火光都感到希望亦會許願，他對觀眾說：「每次我都會向火光許願，例如依家，我希望你哋下一次睇演唱會唔使再戴口罩，你哋依家都用幾秒時間去許個願，我相信你哋都會願望成真。」

伊健全晚唱出多首經典歌。

仲勁歌熱舞。

全場high爆！

另外，去到Encore環節伊健繼續「自肥」，他穿上Roller鞋唱《陪你飛》和《你的我》，更上樓梯和落斜路，前後滾動非常流暢。完騷後，觀眾大叫Encore不願離場，伊健破例再次上台，還感觸剖白，表示港人近年不快樂，不互動，隔閡越來越嚴重，令他非常難過，說到此伊健突然停下來背向觀眾，抹抹眼，平伏情緒後說：「我可以做咩？我係一個藝人，一係做戲一係唱歌，既然陳光榮嘅作品可以打動大家，咁我哋就開演唱會。我希望今晚之後大家會覺得，原來戴住嘅口罩只係一個外殼，裏面無改變就得，人與人之間係需要溝通。」伊健以輕快歌《可樂》為一連九場紅館演唱會，劃上完美句號。