張蔓莎舉行首次個人音樂會　睡房派對主題睡衣造型演出

今年樂壇新人張蔓莎（Sabrina），以唱作歌手身份出道，年內推出多首新歌，包括《剎那的》、《到時見》、《未算壞》及《自生自滅》，打入各電台流行榜之餘，同時得到不少樂迷支持。Sabrina日前在中環舉行首個小型音樂會，聯同演出嘉賓謝曉盈（Kiri T）、Kayan9896、章美而（Jamiez）、LEWSZ及Novel Friday，與Sabrina姊妹情深的張蔓姿更驚喜現身，現場容納280位觀眾，給予樂迷一個激情陶醉的晚上，「Sabrina's bedroom date」音樂會以睡房為題，眾人皆以睡衣造型現身舞台。

樂壇新人張蔓莎（Sabrina）日前在中環舉行首個小型音樂會。(大會相片)

演出投入的Sabrina，興之所至更唱到站在枱架上掀起高潮，在順利完成音樂會後接受訪問，她表示心情一直很緊張，因為是首次現場演繹新歌《自生自滅》，她說：「我原來最緊張是演唱這首歌，很感謝所有來支持我的朋友，音樂會氣氛很好，我自己都無諗過有咁多歌迷嘅捧場，唯一當日可以答謝歌迷，就係逐個影相，影到清場先影完。」對於今次有不少歌朋友撐場及擔任嘉賓，與，Sabrina說：「除了Kiri T、Kayan9896、Lewsz、 Novel Friday、Jamie，最驚訝是家姐有來支持，她原先表示沒時間來，演出我是處理到，但有她在場令我開心及安心很多。今次是派對形式，不是一個傳統形式的演唱會，希望多儲歌曲，當然舞台愈來愈大。」

提到今次以睡房為主題，Sabrina亦以日睡衣造型出現，她說：「因為我的歌曲《到時見》的Acoustic Version，自己在睡房中幻想世界末日來臨，迎合今次主題，予人隨性的感覺。今日真是穿着自己的睡衣，不過添加少許配飾。」年尾的樂壇頒獎禮即將舉行，Sabrina表示緊張但會以平常心面對，她說：「我覺得自己今年超越左過往嘅自己，獎項絕對係一個認同同鼓勵。但無論結果如何，我都會依自己的計劃去進行，以平常心去面對。」