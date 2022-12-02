Spotify 2022｜姜濤成香港最受歡迎歌手　最高串流量歌曲包辦4首

來12月，串流平台Spotify昨日（1日）公布2022年度總回顧（Spotify Wrapped）排名，並公布各地區最高串流量歌手、專輯、歌曲、播放清單和播客（Podcast）等排名，樂迷也可透過特設歌單，了解香港人於今年的收聽趨勢和喜好。



Spotify推出了2022年度回顧。（Spotify）

Spotify在4.56億用戶的聆聽數據中，統計出2022年最受歡迎的廣東歌歌手最高串流量，頭5位依次序有：姜濤、Ian陳卓賢、MC張天賦，張敬軒及Anson Lo盧瀚霆。姜濤除了榮登「最受歡迎的廣東歌歌手」寶座，在「香港最高串流量歌曲」的頭五位包辦了四首。

姜濤榮登「最受歡迎的廣東歌歌手」寶座。（IG圖片）

姜濤的歌曲總播放次數高達1.1億。（IG圖片）

香港最高串流量歌手

1. 姜濤

2. 陳卓賢 Ian

3. MC 張天賦

4. 張敬軒

5. 盧瀚霆

香港最高串流量女歌手係Taylor Swift。（IG圖片）

香港最高串流量女歌手

1. Taylor Swift

2. 衛蘭

3. 容祖兒

4. Ariana Grande

5. 鄧紫棋

姜濤是香港最高串流量男歌手。（IG圖片）

香港最高串流量男歌手

1. 姜濤

2. 陳卓賢 Ian

3. MC 張天賦

4. 張敬軒

5. 盧瀚霆

BTS是香港最高串流量組合。（IG圖片）

香港最高串流量組合

1. BTS

2. Dear Jane

3. BLACKPINK

4. YOASOBI

5. my little airport

林家謙的專輯《SEVEN》是香港最高串流量專輯。（IG圖片）

香港最高串流量專輯

1. 林家謙 - 《SEVEN》

2. BTS - 《Proof》

3. 洪嘉豪 -《Learning Curve》

4. Ed Sheeran - 《=》

5. Gareth T. -《to be honest》

《鏡中鏡》是姜濤最多人收聽的歌曲。（IG圖片）

《鏡中鏡》成為香港最高串流量歌曲。

香港最高串流量歌曲

1. 姜濤 - 《鏡中鏡》

2. 姜濤 - 《Dear My Friend》

3. 姜濤 - 《作品的說話》

4. 陳卓賢 Ian - 《留一天與你喘息》

5. 姜濤 - 《Master Class》

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